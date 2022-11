Bruselas defiende el tope al gas en 275 euros ante el rechazo de las capitales

Los ministros de energía de la UE debaten este miércoles en Bruselas el tope al gas propuesto por la Comisión Europea, una medida que es rechazada, por motivos divergentes, en la mayoría de capitales comunitarias. Mientras algunos Estados mantienen que es prácticamente imposible de activar porque el umbral de activación es elevado (275 euros), otros creen que podría generar problemas en la seguridad de suministro.

A su llegada a la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea (UE) en Bruselas, la comisaria Kadri Simson reconoció las "preocupaciones" que han sido expresadas desde que el martes desvelara el diseño del llamado "mecanismos de corrección" del gas pero arguyó que "está basada en el mandato" dado por los jefes de Estado y de Gobierno. "Es una propuesta extraordinaria, pero los tiempos también son difíciles y tenemos que estar preparados, podemos necesitar esa herramienta si nos enfrentamos a otro periodo de precios de gas extremadamente altos", enfatizó.

Frente a las dudas de países como Alemania y Países Bajos sobre los problemas de suministro que podría ocasionar el tope al gas, la titular de Energía del Ejecutivo comunitario dijo que el proyecto legislativo tienen en cuenta esta posibilidad y afirmó también que "no se activará salvo si es realmente necesario". Son precisamente estas salvaguardias las que han provocado la indignación de muchas capitales que desde hace tiempo reclaman a la Comisión una propuesta para limitar el precio de las compras de gas y a quienes la propuesta ha decepcionado. La medida, de hecho, no se habría activado en el peor momento de la crisis energética, puesto que el gas superó los 275 euros, pero no pasó dos semanas en este nivel.

Una de las voces más explícitas ha sido la de Teresa Ribera, que ayer manifestó estar indignada y calificó la propuesta de "tomadura de pelo". "Tengo la impresión de que va a oír cosas muy duras por parte de la mayoría de ministros", vaticinó la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha lamentado que la Comisión no haya presentado su planteamiento "hasta el último minuto" y "con unas condiciones, un diseño y una efectividad (...) que lo hace prácticamente inviable".

"Hemos leído algunas reacciones exaltadas en los medios, así que espero que la discusión de hoy sea bastante picante", auguró el ministro de Industria de República Checa, Jozef Síkela, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE y que reiteró su disponibilidad para convocar tantas reuniones extraordinarias como sean necesarias. Por su parte, la ministra de Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runnacher, apuntó que la propuesta de Bruselas "no es suficiente" y "hay que ir mucho más lejos" en la respuesta al aumento del precio del gas con el objetivo de proteger la competitividad de la industria europea en el mercado global.

En una línea similar se expresó la ministra de Medio Ambiente y Energía de Malta, Miriam Dalli, quien criticó que "las condiciones que han sido impuestas hacen improbable o casi imposible activar el mecanismo": "Esto no es lo que habíamos pedido, la propuesta no se ajusta definitivamente al objetivo", enfatizó.

"El tope al precio del gas que está ahora sobre la mesa no satisface a ningún país, es un tipo de broma para algunos de nosotros", subrayó la ministra polaca de Energía, Anna Moskwa. Frente a estas posiciones, la estonia Riina Sikkut se alineó con las tesis de Berlín y La Haya y defendió la necesidad de poner el acento en garantizar la seguridad de suministro, por lo que cualquier tope al precio del gas "tiene que ser temporal y solo para incrementos extremos".

La reunión, en todo caso, no es definitiva, puesto que la medida está agendada para debatir en la próxima cumbre europea de diciembre. Pero existe el riesgo no solo de que la unión del bloque ante la guerra se vea erosionada, sino también de que los países contrarios a esta propuesta bloqueen otras medidas energéticas, algo que ya apuntó ayer Ribera. La vicepresidenta aseguró que le consta que algunos estados pueden dejar de respaldar las propuestas de la Comisión "en otros temas que le puedan resultar importantes a ella". Estas otras propuestas incluyen fijar en los mercados mayoristas de gas y luz mecanismos de control de la volatilidad o la compra conjunta de gas para abastecer los almacenes estratégicos.

Tope al petróleo ruso

En paralelo, los equipos diplomáticos buscan también puntos de acuerdo sobre el tope al petróleo ruso. Aunque las divisiones no son tan claras como en el gas, persisten las discrepancias sobre el diseño del plan. Polonia rechazó el precio propuesto por la Comisión, 65 euros, mientras que Grecia, con su importante industria naviera, no quiere bajar de 70. La UE aún no se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo principal del plan liderado por el G7, una vía para mantener el petróleo ruso en el mercado y evitar subidas de precios.

"Estamos buscando la manera de que esto funcione y de que se pueda encontrar una base común para aplicarlo de forma pragmática y eficiente, y al mismo tiempo evitar que esto pueda conducir a desventajas excesivas para los países de la Unión Europea", dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Los 65 dólares por barril se ajustan a los criterios ya acordados por los países que apoyan el plan, pero podría ajustarse, según funcionarios europeos citados por Bloomberg. A 65 dólares, el precio máximo estaría muy por encima del coste de producción de Rusia, que ya vende su crudo con descuento. Un tope más alto tendría muy poco efecto en el mercado.