Cómo forzar un reinicio en los teléfonos iPhone cuando la pantalla no enciende

Bien es cierto que los iPhone son uno de los teléfonos más estables de todo el mercado, pero esto no quiere decir que estén exentos de fallos. Uno de los más temidos por los usuarios es que el dispositivo esté en funcionamiento, pero que no muestre nada en el panel. Se le conoce como "la pantalla negra de la muerte" y, antes de llevar el terminal al servicio técnico, puedes realizar algunas acciones que es posible que solucionen lo que ocurre.

El problema del que hablamos es curioso, ya que el terminal sigue funcionando sin problemas… pero en la pantalla no se ve absolutamente nada, por lo que es imposible utilizar el iPhone. Si el fallo viene desde el hardware, no hay mucho que hacer, pero lo habitual es que esto ocurra debido a un mal funcionamiento del software. Y, aquí, sí que es posible hacer algo: forzar el reinicio del equipo. Esto no pone en peligro al teléfono (aunque se pierde la información abierta en ese momento, no lo guardada). Pero, por suerte, es bastante habitual que con este método todo vuelva a la normalidad.

Los pasos que dar en los diferentes iPhone

Vamos a indicar lo que tienes que hacer con los diferentes modelos del teléfono de Apple para conseguir un reinicio forzado y, posiblemente, solucionar lo que te pasa (y, por lo tanto, que la pantalla vuelva a trabajar de manera habitual). Es lo siguiente, y siempre debes tener algo de paciencia para que el proceso se complete:

iPhone 6 o anteriores

Si tienes uno de estos teléfonos, el proceso para lograr el reinicio es bastante sencillo. Simplemente, tienes que pulsar y mantener los botones de Inicio y Encendido. Notarás una pequeña vibración y verás el logotipo de Apple a continuación. Si esto no es así, lo más probable es que el panel no funcione y tengas que reemplazarlo.

iPhone 7

En este caso lo que tienes que hacer es utilizar otra combinación de botones: Encendido y Bajar volumen. Debes aguantar hasta que veas el logotipo de Apple en la pantalla del iPhone y, en ese momento, suéltalos. Es posible que por el inicio forzado el tiempo para que el sistema operativo se cargue por completo sea más largo de lo habitual.

iPhone 8 y más actuales

Aquí el proceso es algo más complejo, todo hay que decirlo, debes dar los siguientes pasos en el smartphone de Apple:

Presiona y suelta rápidamente el botón de Subir volumen

Haz lo mismo a continuación, pero con el propio de Bajar volumen

Ahora, mantén presionado el botón de Encendido lateral hasta que se haga la luz y veas el logo de Apple en la pantalla del iPhone.

Con estos procesos puedes solucionar el fallo de pantalla negra de la muerte en los teléfonos de Apple. Incluso, antes de llevar el iPhone al servicio técnico pueden probar a restaurar el terminal con iTunes. Esto elimina la información y deja el smartphone como el primer día. Por lo tanto, debes valorar seriamente si sigues o no este procedimiento.