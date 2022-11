Así puedes poner una alarma en los teléfonos iPhone que solo te despierte a ti

Seguro que en alguna ocasión has deseado poner una alarma en el iPhone que no despierte a nadie más. Si no sabes cómo hacer esto, te mostramos la opción que creemos más efectiva que no es otra que establecer una que no emita sonido alguno y que utilice la vibración para avisar que es la hora de abrir los ojos.

Un ejemplo de lo que décimos es cuando se va de viaje y se tiene que compartir la habitación con otras personas. En este caso, despertar al resto no es precisamente algo que hará que tengas buenos amigos a la hora de desayunar, por poner un ejemplo. Por suerte, en los iPhone existe la posibilidad de configurar que el despertador no suene y que, por ello, no se pierda efectividad debido a que se da uso a la vibración. Evidentemente, debes llevar encima el smartphone o, en su defecto, colocarlo en la mesilla para que el efecto mencionado haga que te despiertes.

Así activas una alarma en los iPhone que solo vibra

Lo cierto es que todo es de lo más sencillo, y no tendrás que instalar nada en el smartphone de Apple, ya que la aplicación Reloj que incluye ofrece todas las opciones necesarias para que consigas el objetivo que hemos marcado. Por lo tanto, con las herramientas que existen en los propios iPhone lograrás hacer todo lo necesario y dejar perfectamente configurada la alarma. Estos son los pasos que tienes que dar:

Abre la aplicación reloj y, a continuación, busca la opción llamada Añadir alarma (existe un icono para ello). Pude, si lo deseas editar una opción ya creada antes, pero seguiremos mostrando lo que hacer para crear una nueva.

Ahora establece la hora en la que sonará y los días de la semana en la que se repetirá. Lo siguiente que tienes que hacer es buscar Sonido y, aquí, seleccionar Ninguno en la lista que puedes ver en la pantalla del iPhone.

Pulsa en vibración para que el deslizador correspondiente se active y, de esta forma, que se ejecute la acción en el teléfono. Puede establecer un patrón personalizado para que sepas que es la alarma lo que está generando todo.

Simplemente, ahora tienes que dar uso a la opción Guardar a la que vuelvas hacia atrás y tendrás todo perfectamente configurado. Evidentemente, ya has finalizado.

Como has visto, no hay nada especialmente complicado que debes realizar en el iPhone para activar una alarma que únicamente vibre. Evidentemente, puedes cambiar las opciones y añadir sonido si lo deseas simplemente con acceder a la aplicación Reloj y pulsar en la opción que has establecido con los pasos anteriores. La sencillez y amplias posibilidades son la nota predominante.