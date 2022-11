Cómo evitar en los iPhone que Spotify se coma los datos móviles de tu contrato

Es posible que tengas contratado un acceso a Internet con el móvil que no tiene datos ilimitados. Esto puede suponer un problema si se utilizan aplicaciones que los consumen de forma intensa. Una de ellas puede ser Spotify, que permite disfrutar de música en streaming. Te mostramos cómo evitar que se consuma en los iPhone cuando crees que no es necesario.

Una de las cosas que pensarás es que, si haces esto, cómo vas a poder disfrutar de la música que existe en la plataforma. Pues bien, en la versión Premium de Spotify existe la opción de descargar los contenidos que deseas escuchar sin conexión a Internet. Esto es de gran utilidad tanto si estás viajando en avión o, en el caso, que desees que no se consuma ni un mega más de la tarifa que tienes contratada para acceder a Internet con el iPhone de Apple que tienes. Por lo tanto, no es mala idea saber cómo establecer que únicamente se puede acceder a la nube mediante WiFi.

Pasos para que Spotify no utilice datos en los iPhone

Para estar seguro de que la aplicación de la que hablamos no accede a datos móviles, lo mejor es establecer la configuración correspondiente en el propio desarrollo. Evidentemente, si deshabilitas el acceso a Internet de esta forma en el iPhone, consigues el mismo resultado… pero, eso sí, ninguna otra app podrá hacer esto, por lo que no recibirás los mensajes de WhatsApp o los correos que te envían. Sigue estas indicaciones para conseguir el efecto deseado en Spotify:

Utiliza el icono de configuración que hay en la parte superior derecha de la aplicación Spotify en tu teléfono una vez que has accedido al desarrollo.

Lo siguiente que tienes que hacer es desplazarte hacia abajo en la lista de opciones que ves en la pantalla del iPhone, hasta que localices un apartado que se denomina Calidad del sonido. Pulsa aquí para entrar en las posibilidades que existen en este apartado de la app.

Verás que el último apartado es un deslizador que indica a Spotify que utilice datos móviles para acceder a la música en streaming. Tienes que deshabilitarlo para establecer la configuración deseada. Para ello, simplemente pulsa en el elemento mencionado.

Hecho esto, has finalizado.

Pexels

Debemos recordar que puedes acceder a los podcast y la música de diferentes maneras, tanto dando uso a redes WiFi como utilizando los que has descargado si tienes una cuenta Premium. Por lo tanto, no pierde su funcionalidad la aplicación si estableces en los ajustes del iPhone -más concretamente de Spotify- la opción para que no gaste datos de tu tarifa si eres consciente que te quedan pocos gigas o megas.