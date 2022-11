Duro Felguera sube un 10% en Bolsa ante la inminente entrada de un socio industrial

Duro Felguera ha sido este martes protagonista de una de las mayores revalorizaciones de las empresas que cotizan en el mercado continuo después de cerrar en 0,73 euros por acción, lo que supone un incremento del 9,82%. La ingeniería española se vio espoleada en Bolsa por las informaciones que apuntan a que la entrada de un nuevo socio industrial sería inminente, una de las situaciones ya previstas en su plan de viabilidad y que, según admiten fuentes de la entidad, es imprescindible para garantizar su solvencia.

La prensa asturiana apunta a que un grupo mexicano sería el que cuenta con más opciones para entrar en el accionariado de la empresa española mediante una ampliación de capital. Por su parte, fuentes de Duro Felguera solo confirman que se sigue trabajando a buen ritmo con “una lista muy corta de inversores interesados con quien se está negociando intensa y positivamente”.

Aunque no existe un plazo estipulado para suscribir el acuerdo que dé entrada a ese nuevo socio industrial, que no necesariamente ha de ser uno solo; lo cierto es que primero se anunció que la intención era tener lista la elección antes de fin de año y ahora no se descarta que culmine a lo largo del primer trimestre de 2023.

Hace apenas 15 días, la dirección de la empresa consensuó con la representación de los trabajadores un acuerdo por el que Duro Felguera despedirá a 180 trabajadores de su plantilla en España más otros 40 en el extranjero, por lo que solo resta acordar la entrada del nuevo inversor para culminar la reestructuración que afronta la compañía con el objetivo de superar las pérdidas y volver a ser referente de la industria española.

En paralelo a estas negociaciones, el sindicato de accionistas minoritarios (SAM) reclama un sillón en el Consejo y con más de un 4% del capital poder participar en la elección y toma de decisiones referidas al nuevo socio industrial. “Merecemos que se ponga en valor nuestro trabajo, lealtad y compromiso con la empresa, y esperamos poder trasladárselo al consejero delegado Jaime Argüelles en la reunión a la que se comprometió hace días”, explicó Eduardo Breña, presidente del SAM.