La red social que aprovecha el caos de Twitter y aumenta sus altas un 5.900%

La compra de Twitter por parte de Elon Musk a finales de octubre ha liberado a más que solo el pájaro azul, como anunció el dueño de Tesla en un tuit. Mastodon, una red social alternativa con sede en Alemania, ha alcanzado 489.000 nuevas altas en los últimos 13 días, al aprovechar el ruido mediático generado desde la llegada del magnate a Twitter. Con un aumento vertiginoso hasta del 5.900% en las nuevas altas registrado este lunes por la mañana, Mastodon ya supera los 4,5 millones de cuentas.

Eugene Rochko, director ejecutivo de esta plataforma desde 2016, ha aprovechado la atención para señalar que “las redes sociales pueden gestionarse de forma diferente, con un protocolo que no esté controlado por una sola empresa”, como sucede con Twitter, Facebook o Instagram. Rochko, un joven alemán de 29 años, ha precisado en su cuenta personal que la plataforma ha cuadruplicado su capacidad de procesamiento para hacer frente al aumento desenfrenado de usuarios. Solo siete empleados hacen frente al éxito repentino.

Al mismo tiempo, la firma Bot Sentinel, especializada en el monitoreo de la actividad en Twitter, afirma que la plataforma ahora controlada por Musk sufrió la desactivación o suspensión voluntaria de casi un millón y medio de usuarios solo en los primeros cuatro días bajo el nuevo control del dueño de Tesla. Esto se suma a una "caída masiva" en los ingresos publicitarios de la red social.

MÁS INFORMACIÓN ESPECIAL Meta comenzará a despedir este miércoles

La prensa estadounidense destaca las similitudes entre ambos servicios. “Con su historial y su dinámica de red, es probable que Mastodon tenga la mejor oportunidad de poder replicar lo que llevó a Twitter a construir la base de usuarios de la que goza actualmente, y también a hacerla crecer”, precisa Darrell Etherington, redactor jefe de TechCrunch.

Para los usuarios, el paralelismo no es sorprendente. Jorge Ruiz, un usuario español activo en Mastodon desde el año 2021, precisa que el “espíritu” de ambos servicios es similar dada la importancia que tiene la actualidad y los sucesos de último minuto. Para Ruiz, las oportunidades de crecimiento no tienen techo, aunque señala que la red “no es tan sencilla ni amigable con el usuario” como lo es Twitter.

Musk no puede alegar que desconoce a su nuevo rival. Este lunes, el hombre más rico del mundo sugirió en la red social que ahora controla que, si a los usuarios ya no les gustaba Twitter, podían migrar a “Masterbatedone”, junto con una foto de su competencia. Pocos minutos después, el mensaje fue eliminado de su perfil verificado.

El enorme interés repentino en la red social y el carácter caótico de Mastodon parecen una mala combinación inicial para los usuarios que buscan alejarse de Twitter. Hasta un premio Nobel puede sufrir los inconvenientes del cambio.

Ese fue el caso de Paul Krugman, laureado con el premio de la Academia Sueca por su contribución a la Economía. El experto compartió el pasado domingo con sus seguidores que había abierto una cuenta en esta plataforma como una precaución ante un posible Muskocalypse, una combinación de apocalipsis y el apellido Musk. Sin embargo, solo tres horas después, el economista reconoció que “las cosas no iban bien” ya que sus publicaciones no se veían y recibía múltiples notificaciones no solicitadas.