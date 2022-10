Musk quiere cobrar 20 euros al mes para obtener y mantener el estatus de 'cuenta verificada'

Twitter revisará su proceso de verificación de usuarios, según reconoció el domingo en un tuit Elon Musk, el nuevo dueño de la red social. "Todo el proceso de verificación se está renovando en este momento", señaló sin dar más detalles, pero, según informó poco después la publicación The Verge, el CEO de Tesla planea cobrar 20 dólares al mes a los usuarios interesados en obtener y mantener su check azul de las cuentas verificadas.

El citado medio concreta que los planes de la nueva Twitter es elevar el precio de suscripción de Twitter Blue, un servicio de suscripción a la plataforma que ofrece acceso exclusivo a funciones premium y que verifica a los usuarios, de 4,99 dólares por mes a 19.99 dólares. Twitter Blue se lanzó en junio de 2021 e incluye una opción para editar tuit, eliminar la publicidad o cambiar el diseño.

Actualmente, esta suscripción solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y su estreno no ha evitado que la gran mayoría de los ingresos de la red social sigan procediendo de la publicidad, cuando el objetio de Musk parece ser que aumenten las suscripciones y que estas aporten la mitad de los ingresos de la compañía.

Según el plan, los usuarios verificados tendrían 90 días para suscribirse o perderían su marca de verificación azul. Musk habría incluso avisado a los trabajadores que están involucrados en el proyecto que serán despedidos si no se cumple la fecha límite del 7 de noviembre para lanzar la función. Hasta ahora, el proceso de verificación se ha hecho de forma gratuita, a iniciativa del usuario interesado en contar con la insignia, detalla Europa Press, y se calcula que hay en torno al medio millón de usuarios verificados.

El multimillonario empresario no está perdiendo el tiempo, y ya ha dicho que pondrán en marcha algunos cambios en la compañía. Con la ayuda de ingenieros de Tesla que ha incorporado a Twitter como asesores, está planeando despidos masivos, en los que incluiría, entre otros perfiles, ingenieros que no hayan contribuido recientemente a la base del código. Se espera, según medios como The New York Times, que estos recortes comiencen esta semana. Según dos personas conocedoras de la situación citadas por el Financial Times, Musk ha pedido a sus asesores que identifiquen quién debería quedarse y quién debería ser despedido, y según una de las fuentes su objetivo es despedir a quienes no lo apoyan como líder.

Aunque The Washington Post informó hace días que Musk planea despedir al 75% de la plantilla de Twitter, el controvertido empresario desmintió esta cifra, pero tampoco ha concretado ningún destalle sobre si ejecutará ajustes (actualmente la red social suma 7.500 empleados), a qué perfil de profesional afectará y cuándo lo llevará a cabo. El directivo sí ha dicho en un tuit estos días que "parece que hay [en Twitter] 10 personas administrando por cada persona codificando", dando a entender que habrá recortes. De momento, el directivo ya ha despedido a tres altos ejecutivos, el CEO de la plataforma, Parag Agrawal, la responsable de asuntos legales y política, Vijaya Gadde, y el director financiero, Ned Segal.