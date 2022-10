Las Bolsas contienen el aliento en el día del BCE y de más resultados empresariales

El día D ha llegado. Los inversores estarán pendientes de la cita más relevante de la semana y del mes, la reunión del BCE. El Ibex abre con una leve caída del 0,2% y, lo más probable es que haya pocos movimientos hasta las dos y cuarto, momento en el que se conocerá la decisión de la autoridad monetaria. El mercado prevé una subida de 75 puntos básicos en los tipos de interés en la zona euro. Hoy, además, hay un nuevo aluvión de resultados empresariales, entre los que destacan Repsol y Sabadell.

La petrolera española logró un beneficio de 3.222 millones, un 40% más, por los fuertes precios del crudo. Las acciones de la compañía escalan a los primeros puestos del Ibex, con una subida del 2,5%.

El principal desafío para los bancos centrales de todo el mundo es diseñar un camino de política que extinga la inflación, pero también debe considerar las implicaciones para el crecimiento y el empleo, dijeron los estrategas de Citi en una nota.

A nivel de país, Citi espera una serie de "recesiones continuas" con recesiones que aparecerán en la zona del euro y el Reino Unido a fines de este año y en los Estados Unidos a mediados de 2023.

Los informes de ganancias de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, el miércoles y Samsung Electronics Co Ltd están comenzando a mostrar signos de que la desaceleración ha llegado.

Los informes trimestrales de Amazon y Apple que se publicarán el jueves proporcionarán más detalles sobre cómo les está yendo a las empresas y enmarcando sus perspectivas. El asediado Credit Suisse también describió el jueves un tan esperado revisión que recaudará capital y separará su banco de inversión, junto con una pérdida de 4.000 millones.

En los mercados de divisas, el euro está por encima del dolar por primera vez en cinco semanas y compró por última vez 1,1008 dólares. El dólar retrocede frente a la mayoría de las demás divisas principales, y especialmente frente al yen, con una caída del dólar/yen del 0,9% a 145,15.

El retroceso del dólar se produce junto con un repunte de los bonos y elevó los precios de las materias primas. El oro al contado coquetea con el máximo de dos semanas que tocó el miércoles. Los precios del petróleo se mantienen firmes y mantuvieron ganancias durante la noche, con los futuros del crudo Brent a 95,78 dólares el barril.