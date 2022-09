DKV una de las mejores empresas en las que trabajar en España, según Great Place to Work

DKV ocupa la posición 28 entre las empresas mejor valoradas para trabajar dentro de la categoría de organizaciones entre 500 y 1.000 empleados del ranking Best Workplaces in Europe que realiza anualmente Great Place To Work. La aseguradora es una de las pocas compañías de España que se ha mantenido durante 14 años consecutivos en las posiciones más altas del ranking Best Workplaces de España. En la edición de este año, ha ocupado la 4ª posición.

El consejero delegado, Josep Santacreu, asegura que "formar parte de este ranking BPTW a nivel europeo es una recompensa al esfuerzo de diario de DKV de sostener los valores que instauramos desde el inicio y siempre queremos mantener. Para nosotros es un orgullo estar entre los Mejores Lugares de Trabajo en Europa y que el reconocimiento nos lo hayan dado nuestros empleados".

La lista de Best Workplaces in Europe se basa en la información proporcionada por 1,4 millones de empleados de más de 3.000 compañías situadas en 37 países europeos. Asimismo, los datos obtenidos de cada galardonado muestran información sobre la confianza en la empresa, innovación en la misma, los valores de la compañía y el liderazgo. Las empresas también son evaluadas sobre cómo están creando una experiencia de lugar de trabajo For All, que incluye a todos los empleados sin importar quiénes son o qué hacen.

Tras el estudio sobre el ambiente organizacional, que incluye el cuestionario a los empleados y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, DKV ha obtenido el reconocimiento que acredita su calidad de organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma.