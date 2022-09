El Banco de España apremia a la banca a ofrecer las cuentas básicas gratuitas

El Banco de España ha apremiado a la banca a informar sobre las cuentas de pago básicas gratuitas. Dentro de su ejercicio de supervisión, tras visitar 152 oficinas bancarias de 12 entidades durante los dos últimos meses de 2021, el Banco de España ha detectado la necesidad de "mejora en la información ofrecida sobre la gratuidad de la cuenta de pago básica" para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión financiera.

El supervisor considera que las entidades no ofrecen toda información que deben proporcionar a los clientes potencialmente beneficiarios de este tipo de cuentas que tienen un coste mínimo y con las que la operativa básica no conlleva comisiones.

Desde 2019, por ley, los bancos están obligados a ofrecer a los clientes vulnerables o en peligro de exclusión financiera (siempre que cumplan con ciertos requisitos) cuentas de pago básicas. Esta normativa estuvo impulsada por la Unión Europea y tenía el objetivo de garantizar la inclusión dando acceso a determinados servicios bancarios mínimos considerados como básicos y esenciales de forma gratuita, sin comisiones. Entre esos servicios se encuentra la operativa más habitual, como el depósito de fondos, la retirada de efectivo, la domiciliación de recibos y realizar pagos mediante tarjeta de débito o prepago o transferencias dentro de la Unión Europea.

Las cuentas básicas tienen una comisión máxima de tres euros mensuales (36 euros al año) en concepto de mantenimiento y están limitadas a 120 operaciones al año, pero para los colectivos más vulnerables la cuenta es totalmente gratuita y no se aplica ninguna comisión.

"Los bancos no solo se encuentran obligados a ofrecer este tipo de cuentas sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios, sino también a darlas a conocer e informar sobre sus características", señala el Banco de España en el portal del cliente bancario.

Desconocimiento general

Más allá del supervisor bancario, las asociaciones de consumidores Facua y Asufin también apuntan a una escasa comercialización de este tipo de cuentas debido al desconocimiento general de los clientes. De hecho, explican que las entidades solo ofrecen las cuentas básicas cuando el cliente lo pido de forma explícita.

"Los bancos deberían dar publicidad a la cuenta de pago básica junto al resto de cuentas corrientes que comercialicen para que los consumidores puedan saber de su existencia, conocer cuáles son los requisitos para su contratación y así decidir si contratarla o no", señala Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua.

El banco de España no proporciona datos sobre el número de cuentas de pago básicas que se han abierto en España, pero desde Asufin indican que su comercialización es reducida porque las entidades no proporcionan información sobre estas opciones.

"Consideramos que los bancos están incumpliendo con esa obligatoriedad de informar que existe esta alternativa. Si el cliente cumple con determinados requisitos, tiene derecho a acceder, pero los bancos dan poca información y no se informa convenientemente ni suficientemente", valora Patricia Suárez, presidenta de Asufin. "Es una opción compleja porque no llega a la población. Hay una falta de información precontractual y además no se ofrece al cliente", añade.

Por su parte, las fuentes financieras consultadas señalan que es un producto con una baja demanda, ya que actualmente los bancos ofrecen cuentas digitales gratuitas sin comisiones ni requisitos que incluso mejoran las condiciones de la cuenta básica.

En el caso de CaixaBank, la entidad comercializa menos cuentas básicas porque, en cambio, ofrece la Cuenta Social, destinada también a los colectivos vulnerables y que es más favorables, permite tener una cuenta corriente, tarjeta de débito o de crédito, acceso a la banca online y uso gratuito de los cajeros de CaixaBank, sin comisiones.

Igualmente, Sabadell ofrece la Cuenta Sabadell, que proporciona más ventajas para el cliente que la cuenta básica, ya que contiene los mismos servicios con opción a una bonificación total o parcial según el grado de vinculación del cliente.