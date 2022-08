Xiaomi busca una alianza con BAIC para cumplir su objetivo de lanzar coches eléctricos en 2024

Apple. Xiaomi no es la única marca de móviles interesada en entrar en el negocio del coche eléctrico. La marca de la manzana mordida lleva años trabajando en el Apple Car, que se espera que vea la luz en 2025. Su objetivo es que no tenga volante, sino que sea un vehículo totalmente autónomo. Han sido varias las empresas tradicionales que se ha rumoreado que podrían asociarse a Apple para lanzar el que sería su primer coche eléctrico. Sin embargo, de momento no hay nada oficial.

Samsung. Aunque no parece que la marca tenga planes a corto plazo de introducirse en este mercado, una serie de patentes presentadas últimamente, que incluyen tanto piezas como tecnología para vehículos eléctricos, han dado cuerpo a la idea de que podría hacerlo en un futuro, según The Wall Street Journal.

Huawei. La compañía confirmó que, aunque no lanzará un vehículo propio, sí proporcionará un soporte de software a otros fabricantes. Así, recientemente aportó su soft­ware al Arcfox Alpha-S, un vehículo 100% eléctrico desarrollado en colaboración con BAIC.

Sony. En junio, la compañía japonesa se unió a Honda bajo una nueva firma que se fundará a finales de este año: Sony Honda Mobility Inc. Esta nueva alianza lanzará su primer vehículo eléctrico en 2025. Aún no se sabe si será un modelo refinado del Vision-S o Vision-S 02, ambos coches eléctricos lanzados por Sony en 2021 y 2022, respectivamente, o un vehículo completamente nuevo.