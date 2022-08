La nueva era de la conducción inteligente será cibersegura o no será

Alemania. El país exige desde hace unos años a todos sus fabricantes de vehículos y proveedores, en especial a los de componentes, que cumplan con unos mínimos de seguridad (Tisax y Unece). Según KPMG, el que el sector en España vaya al mismo ritmo de la tecnología dependerá de las ayudas que reciban las compañías.

Datos. Desde mayo de 2018 está vigente en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Será la referencia para los fabricantes de cara a garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios finales, con importantes sanciones si incurren en algún incumplimiento en el desarrollo o la cadena de suministro.

Hardware. Las piezas que componen los coches no parecen ser el principal objetivo de un ciberataque. No obstante, también son susceptibles a las amenazas y, como señalan desde Kaspersky, un pirata informático podría modificar el tamaño de alguna pieza o que esta no funcionase en su totalidad.

Formación. Ya están apareciendo los primeros cursos online para que fabricantes de vehículos y componentes conozcan al detalle las recientes normativas internacionales sobre ciberseguridad. Los programas se dirigen también a otros actores del sector, como los concesionarios, los talleres o las aseguradoras, claves en aplicar la nueva cultura de la ciberseguridad.