Iberia Express deja en tierra 24 vuelos entre este domingo y el martes por la huelga de TCP

Nuevo intento de la dirección de Iberia Express por evitar la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) prevista desde este domingo hasta el 6 de septiembre. La compañía ha convocado para esta tarde a los representantes de USO y a CC OO a la mesa de negociación del convenio, donde aún se da un mínimo porcentaje de posibilidades de que salga un acuerdo in extremis que sirva para frenar el conflicto.

Mientras se tantea esta nueva oportunidad de diálogo, la empresa no va a exponerse a la incertidumbre sobre el seguimiento de la huelga y ha decidido dejar en tierra 24 operaciones (12 vuelos de ida y vuelta) entre este domingo 28 y el próximo martes 30. Se trata de los vuelos que no han sido protegidos por los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes. Durante los diez días de huelga de TCPs la empresa preveía unos 1.100 despegues y el Gobierno ha dejado sin garantizar con servicios mínimos 92.

Los vuelos cancelados afectan a unos 3.000 pasajeros en las rutas entre Madrid y Palma de Mallorca, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Sevilla y Málaga. La empresa tiene recolocados a gran parte, dice que a un 66%, en otros vuelos o modos de transporte alternativos, y está pendientes de que el 34% restante indiquen si prefieren el cambio de fecha, un bono o el reembolso de la reserva. Desde USO se habla del temor de la aerolínea a un amplio respaldo de los tripulantes a la convocatoria de la que será la primera huelga en los 11 años de historia de la low cost.

La delegada de USO en Iberia Express, Estefanía Díaz, ha indicado a través de un comunicado que “con estas cancelaciones, Iberia Express no se arriesga a que los aviones no salgan porque las tripulaciones secunden la convocatoria de huelga. Esta decisión deja bien claro que la aerolínea es consciente del malestar de su plantilla pero, sin embargo, no acude con propuestas a las reuniones que se han mantenido a lo largo de esta semana y en las que USO ha mostrado su disposición a desconvocar la huelga”.

Este conflicto laboral se da en el marco de la negociación del segundo convenio de TCP en la filial de Iberia. Las conversaciones comenzaron en diciembre del año pasado y la empresa pretende tener cerrado un acuerdo antes de que concluya el presente ejercicio. Sin embargo, todo saltó por los aires la semana pasada. Iberia Express propuso una solución transitoria, con un pago a cuenta de lo que se acuerde en el convenio para paliar los efectos de la inflación. CC OO, segundo sindicato con representación en la mesa, aceptó la oferta, mientras USO mostró total rechazo.

Reivindicación de mínimos

Para el levantamiento de las diez jornadas de paro, el sindicato mayoritario ha demandado la consolidación en las tablas salariales del IPC de diciembre de 2021, del 6,5%. Se trata de la subida que obtuvieron semanas atrás los tripulantes de cabina de Vueling en la antesala también de una huelga.

Desde Iberia Express se ha manifestado que las peticiones de USO, reflejadas en la convocatoria del paro, suman un alza del coste salarial del 26%, mientras que el sindicato rebaja ese cálculo hasta el 16%. Incluso en ese último término, la empresa sigue hablando de peticiones inasumibles.

La filial de Iberia lleva días llamando a la cordura, para frenar la protesta, y la vuelta de USO a la mesa de negociación del convenio. La sección sindical, por su parte, ha metido máxima presión “con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo y adecuar sus salarios a la subida del coste de la vida, ya que los sueldos llevan congelados desde 2015”.