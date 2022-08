El Gobierno dice tener los apoyos para aprobar el decreto energético tras abrirlo a cambios

El Gobierno trata de amarrar los apoyos necesarios para que el Congreso dé el visto bueno mañana al decreto de ahorro energético. La vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera, ha afirmado en una entrevista en La Sexta que el Ejecutivo ya tiene garantizados los votos "suficientes" para salvar la votación, después de que tanto ella como la titular de Transporte y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abriesen la puerta a tramitar la normativa como proyecto de ley, lo que permitiría que los grupos políticos introdujesen cambios a través de enmiendas. En cualquier caso, la ministra ha eludido precisar qué grupos darán su respaldo.

Sánchez, ha comentado este miércoles que "existe la posibilidad" dentro de la tramitación parlamentaria de modificar aspectos del decreto de ahorro energético y ha precisado que "es una hipótesis que se tendrá que ver mañana". En este sentido también se ha pronunciado Ribera, que ha manifestado que el Ejecutivo está dispuesto a incorporar "mejoras o medidas adicionales" en el decreto, Aunque según Ribera, esperan que no sean medidas obligatorias sino recomendaciones para el sector industrial.

El Gobierno planteará mañana, jueves, en el Congreso la convalidación del real decreto ley sobre medidas de ahorro energético. Si la norma se tramitase como proyecto de ley, se abriría un plazo para la presentación de enmiendas. En este sentido, Raquel Sánchez ha insistido en una entrevista en La hora de la 1 de TVE que el Gobierno "se caracteriza por su disposición al pacto".

Por el momento, todo apunta a que los dos partidos en el Gobierno —PSOE y Unidas Podemos, que suman 153 escaños— van a contar con el apoyo de los 5 parlamentarios de EH Bildu. "Compartimos la necesidad de reducir el consumo energético", apuntaron a Servimedia fuentes de la formación. La portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha señalado que su grupo ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios al texto. No obstante, también ha afirmado que continúan negociando con el Gobierno y que hasta última hora no decidirán el sentido del voto.

Esto apunta a que el Gobierno aprobará el decreto con los votos del bloque de la investidura. Esto es, ERC, con 13 diputados, PNV, 6, así como los 2 escaños de Más País, los cuatro representantes del PDCAT o los diputados de Compromís, BNG, PRC, que ya ha dicho que votará sí, y Teruel Existe. Todos ellos sumarían 187 votos afirmativos, holgadamente por encima de los 176 que daría la mayoría absoluta.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido que esperan un acuerdo con los socios de investidura."Las negociaciones se llevan hasta el último momento y por eso seguimos hablando y negociando, pero desde el absoluto convencimiento de que la mayoría de la investidura sabrá estar a la altura de las circunstancias —ha explicado en rueda de prensa en el Congreso—. Esto está en los cauces razonables para que se convalide, no tenemos preocupación", ha sostenido López.

Todo apunta que el PP no se moverá del no que anunció esta semana. Los representantes del principal partido de la oposición habían anunciado el voto en contra de estas medidas si el Gobierno no las tramitaba como proyecto de ley y permitía incorporar modficiaciones. La predisposición del Ejecutivo de hacerlo así abre la puerta incluso a una negociación con el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Ciudadanos también ha rechazado el "chantaje" al que, a su juicio, el Gobierno busca someter a la oposición para lograr la convalidación del decreto, y ve "una milonga" la oferta de tramitarlo como proyecto de ley para poder proponer enmiendas.

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha exigido negociar otro decreto con medidas de ahorro energético y aprobar por separado otro nuevo con las ayudas previstas al transporte y las becas al estudio. Gamarra asegura no haber recibido ninguna llamada del Gobierno para negociar su voto afirmativo y afirma optar por recomendaciones y no obligaciones, así como reclama una negociación previa con comerciantes, CC AA y oposición. También pide una línea de ayudas a los comerciantes.

A su vez, el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha pedido al PSOE que se concentre en reunir los apoyos de los socios de investidura y dé la espalda al PP. En rueda de prensa, la secretaria de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, ha señalado que, para su partido, el PSOE "se equivoca" cuando le "tiende la mano constantemente" a los 'populares' en un "esfuerzo realmente estéril" porque el PP "no está dispuesto ni es capaz de afrontar los desafíos de nuestra época".

A espera del resultado, hay voces que piden que se llegue a un acuerdo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que "sería bueno que España recobre niveles de consenso" porque los ciudadanos necesitan "soluciones". El sindicato ha reconocido que es "un paquete de medidas discutible como cualquier otro, pero, en todo caso, dentro de las líneas que están marcando el resto de países de la UE".