Fondos y empresas concentran la inversión en hoteles de lujo en España

La inversión hotelera alcanzó en el primer semestre de este año la cifra de 1.700 millones de euros, la cifra más alta de los últimos cinco ejercicios para ese mismo período. En paralelo a la salida de la crisis de coronavirus y a la recuperación de los flujos de turistas, fondos y empresas han optado por recuperar la inversión, aunque ahora mucho más concentrada en activos de cuatro y cinco estrellas.

Un informe de CBRE recalca que la inversión en hoteles de alta gama en España ha provocado la incorporación de 2.500 habitaciones y una inversión de 1.700 millones, de los que 952 millones (un 56%) se destinó a hoteles de cuatro estrellas y otros 374 millones (un 22%) a activos de cinco estrellas. “Hoteles es el tercer segmento que más inversión inmobiliaria ha recibido en el primer semestre, detrás de Living y de Retail. Sin duda, es un sector que sigue creciendo a buen ritmo en nuestro país y que está atrayendo de nuevo la mirada de grandes marcas. este sector tiende hacia opciones de mayor lujo y confort, enfocado hacia un cliente más exigente y con un mayor capital. Poco a poco veremos cómo se potencian los hoteles boutique y las opciones de alto standing”, recalcó Jorge Ruiz, jefe de la división de Hoteles en Iberia de CBRE.

Por destinos, Madrid es el destino más beneficiado con las aperturas de Edition (Marriott), Ocean Drive o Thompson (Hyatt), seguido por Barcelona, con aperturas de marcas como Hoxton, Me by Meliá e Intercontinental. La capital ha sido protagonista en los últimos cinco años de una profunda transformación de su planta hotelera con la llegada de proyectos de alta gama liderados por Four Seasons, por los mexicanos RLH Properties (compra y reforma del hotel Villa Magna y compra del hotel Bless, ambos de cinco estrellas), por RIU con su marca Plaza, por Mandarin con la reforma del hotel Ritz o por Hyatt con su progresiva penetración en la ciudad (Centric, Hyatt Hesperia Madrid y Thompson).