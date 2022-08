Bloquetech, soluciones de ingeniería y diseño a orillas del río Ebro

La trayectoria ascendente de Bloquetech solo pudo ser frenada notablemente por el Covid. En 2020, la facturación bajó un 34%, lo que se tradujo en 1,66 millones de euros, y la plantilla se vio reducida respecto al año anterior de 81 a 48 empleados. Así lo vivió Oriol: “Fue el momento más complicado para nosotros. Te llegabas a plantear que igual la única solución era cerrar la empresa”.

Vivir esta situación límite les ayudó a salir con más fuerza, las cosas volvieron a funcionar y pudieron continuar con garantías, contratando de nuevo a personal y apostando por nuevos proyectos.

Este “renacer” supuso uno de los momentos más felices para los dueños en todos estos años, junto a la constitución de Bloquetech en 2012.

Oriol cuenta que sintió un gran alivio al ver que todo iba volviendo a su cauce, y no solo por él, sino por todos sus compañeros. Destaca que sin ellos no habrían salido adelante. “Muchas de esas personas ya no solo son compañeros de trabajo, sino que se han convertido en amigos por todo lo que has compartido en este tiempo”, afirma.

Si trasladamos la recuperación a cifras, cerraron 2021 con una facturación de 2,2 millones de euros y una plantilla de 65 empleados, que en junio de este año ya llega a 81, con la perspectiva de volver a las cifras alcanzadas en 2018.

El futuro

En su búsqueda por ofrecer valor añadido a sus clientes y ampliar líneas de negocio, Bloquetech pondrá en marcha en los meses de octubre-noviembre un taller de fabricación de metal, que estará ubicado en Zaragoza. El objetivo de la nueva metalistería es dar soporte a sus clientes y fabricar un producto propio, ya que trabajan con unidades singulares, complicadas de encontrar en el mercado.

De esta forma, no dependerán de otras empresas, sino que ellos mismos en su propia planta elaborarán desde las patas de una mesa hasta el soporte de una pantalla.