Cajamar ganó 50,1 millones en el primer semestre, el 12,3% menos

Grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto consolidado de 50,1 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone el 12,3% menos respecto al mismo periodo del año anterior, por "el refuerzo realizado durante este ejercicio en provisiones y saneamiento de activos adjudicados y otros activos financieros por importe de 238 millones de euros".

La tasa de morosidad se situaba a cierre de junio en el 2,97%, 1,2 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo del año anterior, al mismo tiempo que la tasa de cobertura de la morosidad se elevaba al 74,5%, según ha comunicado Cajamar.



La entidad ha señalado que la calidad de los activos ha mejorado con la disminución del activo irregular, que refleja un descenso de 359 millones en los activos dudosos, un 24,3% menos respecto al mismo periodo del año anterior, y de los activos adjudicados netos en 364 millones de euros, un 34,8% inferior al registrado el segundo trimestre de 2021.

El margen bruto se situó en 593 millones de euros hasta junio, gracias al impulso de las comisiones, que aumentaron el 23,4% respecto a junio de 2021 debido, fundamentalmente, a las operaciones de desintermediación --seguros, fondos de inversión, planes de pensiones y consumo--, que se incrementaron un 30,9%.

La entidad ha señalado que la reciente subida de los tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo (BCE) hace prever una perspectiva favorable de los ingresos de la actividad bancaria en los próximos trimestres. Los gastos de explotación, por su parte, registraron un aumento del 2%.

La entidad ha añadido que los activos totales registraron un aumento del 10,5% interanual hasta los 62.292 millones de euros, en tanto que el volumen total de negocio gestionado alcanzó los 97.044 millones de euros.

Además, Cajamar ha sostenido que la coyuntura económica actual ha propiciado que los recursos gestionados minoristas aumentasen en 3.952 millones de euros, un 9,1% interanual, hasta los 47.188 millones de euros, fundamentalmente por el incremento de los depósitos a la vista en un

14,6%.

Los recursos fuera de balance, principalmente fondos de inversión, se elevaron el 5,4%, pese a la mala evolución de los mercados en el primer semestre del año. El crédito a la clientela sano creció un 6,4%, hasta los 35.075 millones de euros.



REFUERZO DE LAS COBERTURAS



Las coberturas de los distintos componentes del activo irregular también se vieron reforzadas: la tasa de cobertura de la morosidad se situaba a cierre del semestre en el 74,5%, y la tasa de cobertura de activos adjudicados, en el 64,8%, una vez incorporadas las quitas producidas

en el proceso de adjudicación.



El grupo cerró junio con 1,6 millones de socios y 3,6 millones de clientes, que son atendidos por 5.264 profesionales en 868 oficinas y 158 agencias.



La rentabilidad sobre los propios fondos (ROE) aumentó un punto porcentual respecto al cierre de 2021, al situarse en el 2,8%, en tanto que el coeficiente de solvencia 'phased in' ascendió hasta el 15,7%, con la ratio CET 1 'phased in' en el 13,2% y la 'fully loaded', en el 13%.



La ratio 'loan to deposits' (LTD) se colocó en el 83,8%, con una mejora de 2,7 puntos porcentuales respecto al cierre del segundo trimestre del año anterior.



Asimismo, Grupo Cajamar tiene unos activos líquidos disponibles de 13.382 millones de euros, y cuenta con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 4.075 millones de euros, con lo que cumple los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea. La ratio de cobertura de

liquidez (LCR) se situó en el 189,2% y la ratio de financiación estable neta (NSFR), en el 132,8%.



FINANZAS SOSTENIBLES



A 30 de junio de 2022, el 28,8% de su cartera crediticia está asociada a actividades de mitigación ambiental y el 28,6%, a actividades de adaptación.

Asimismo, la entidad ha establecido un marco de bonos sostenibles bajo el cual tiene previsto emitir bonos sociales, verdes y/o sostenibles como un instrumento eficaz para canalizar inversiones orientadas a promover el desarrollo sostenible y la lucha contra la exclusión social.