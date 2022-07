¿Qué ayudas recibirán los desempleados que cursen un nuevo programa de formación?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional lanzó ayer una nueva convocatoria de ayudas para la formación de personas, vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). El programa, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla una partida presupuestaria de 125.426,080 euros; aunque la suma es para subvencionar a las entidades que desarrollen estas actividades formativas, también habrá un monto que se destinará a las ayudas para las personas desempleadas que tomen los cursos.

Los desempleados que participen podrán beneficiarse de becas de transporte, manutención y alojamiento que permitan conciliar la asistencia al programa con el cuidado de hijos menores o familiares dependientes.

En primer lugar, quienes utilicen transporte público para asistir a la formación podrán tener derecho a una ayuda máxima diaria de 1,50 euros por desplazamiento urbano y/o interurbano, para lo que deberán conservar el justificante de pago. Cuando no sea posible usar el transporte público por su inexistencia o compatibilidad con el horario, tendrá derecho a una ayuda en concepto de uso de vehículo propio hasta por un máximo de 20 euros diarios.

Los participantes podrán pedir una ayuda de manutención de 12 euros diarios en caso de que el curso se imparta por mañana y tarde, y la distancia entre el centro y el domicilio supere los 20 kilómetros. Para trayectos superiores a 100 km, se podrá tener derecho a una ayuda de alojamiento y manutención de hasta 80 euros diarios, incluidos fines de semana. Además, el estudiante tendrá derecho a billetes de transporte para el desplazamiento inicial y final.

Requisitos

Para el abono de las ayudas, las personas desempleadas deberán aportar documentación que acredite que tienen a su cargo hijos menores de 12 años o de familiares dependientes hasta el segundo grado, así como documentación que acredite que carecen de rentas superiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 579 euros mensuales.

Se entenderá como trabajador desempleado aquel que en el día de su incorporación al curso sea demandante de empleo; en caso contrario no se tendrá derecho a las becas y ayudas. De igual forma, se interrumpirá la percepción del subsidio si el beneficiario se incorpora a un puesto laboral.

Se podrán perder las ayudas en caso de incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes en cada acción formativa. Además, no se tendrá derecho a percibir las ayudas de transporte y de manutención que correspondan a los días en los que no se asista al curso. Cuando se trate de acciones formativas impartidas en modalidad mixta, las becas solo se otorgarán cuando los trabajadores asistan al centro de manera presencial.

La iniciativa estará dirigida por los centros de Formación Profesional públicos o privados acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad. Cada entidad facilitará a los asistentes los modelos de solicitud de las becas, puestos a su disposición en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A su vez serán ellas las que recogerán las solicitudes y las remitirá al ministerio, a través de la sede electrónica.

Por otra parte, podrán beneficiarse de las subvenciones los centros de Formación Profesional públicos o privados que estén acreditados. Tendrán especial interés aquellas vinculadas a los sectores prioritarios contemplados en el Plan de Modernización de la FP. El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a partir de ayer, cuando se publicó en el BOE.

Entre los tipos de formación que se contemplan, el ministerio pone el foco en aquellas que respondan a las necesidades de cualificación detectadas por empresas. En esta línea podrán participar aquellas entidades acreditadas que presenten programas acordados con las compañías. La convocatoria también recoge programas de formación específicos dirigidos a desempleados.