Guindos dice que un impuesto a la banca no debe restringir el crédito ni dañar la solvencia del sector

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha evitado entrar a valorar el anuncio de un impuesto a la banca en España, aunque ha recordado que la entidad ha defendido previamente la necesidad de que este tipo de medidas no dificulten la concesión de crédito ni endurezcan las condiciones de financiación, así como tampoco perjudiquen la solvencia del sector.

"Es difícil opinar cuando no conoces los detalles del impuesto. No conocemos los detalles y nuestra opinión no puede ser completa", ha afirmado Guindos durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

No obstante, el economista español ha recordado que, en el pasado, la opinión del BCE es que los impuestos no deben impedir la concesión de crédito y evitar un endurecimiento de las condiciones financiación para de hogares y empresas.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha subrayado la importancia de que cualquier gravamen que pueda ser aplicado a la banca no tenga un efecto perjudicial en la solvencia del sector. "No sabemos los detalles del impuesto español", ha apostillado.