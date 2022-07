Otro danés, Geranium, el mejor restaurante del mundo

El danés René Redzepi, que durante cinco temporadas – 2010, 2011, 2012, 2014 y 2021– llevó a Noma al podio de mejor restaurante del mundo le da le relevo a otro danés, Geranium, también en Copenhague, como número uno en la lista The World’s 50 Best Restaurants, creada por la revista británica Restaurant en 2002, y cuya ceremonia se celebró este lunes en Old Billingsgate, un antiguo mercado de pescado londinense con vistas al Támesis.

El segundo puesto de la clasificación lo ocupa el restaurante Central, en Lima (Perú), que asciende dos puestos. El restaurante, que encabeza la clasificación de los 50 mejores restaurantes de América Latina, lo regenta pareja formada por Virgilio Martínez y Pía León, que precisamente, y debido a que la pandemia ha hecho estragos en los viajes y ha aislado muchos negocios acostumbrados a recibir clientela extranjera, decidieron hacer este año una pequeña gira por la Península Ibérica y cocinar en casas de cocineros amigos, como el restaurante Encanto, el nuevo local de José Avillez en Lisboa; el restaurante Disfrutar, en Barcelona, donde cocinaron con Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas; y en Aponiente, con Ángel León, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

España coloca tres restaurantes entre los diez primeros: Disfrutar, en Barcelona, que asciende del quinto puesto al tercero, DiverXO, que hace una fortísima subida del puesto 20º al 4º, y Etxebarri, en Axpe (Vizcaya), que desciende del tercer puesto al sexto.

LOS 50 MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO

1. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

2. Central (Lima, Perú)

3. Disfrutar (Barcelona, España)

4. Diverxo (Madrid, España)

5. Pujol (Ciudad de México, México)

6. Etxebarri (Axpe, Vizcaya, España)

7. A casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera)

9. Quintonil (Ciudad de México)

10. Le Calandre (Rubano)

11. Maido (Lima, Perú)

12. Uliassi (Senigallia, Italia)

13. Steirereck (Viena,Austria)

14. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15. Reale (Castel di Sangro, Italia)

16. Elkano (Getaria, España)

17. Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

18. Alchemist ((Copenhague, Dinamarca)

19. Piazza Duomo (Alba, Italia)

20. Den (Tokio, Japón)

21. Mugaritz (San Sebastián, España)

22. Septime (París, Francia)

23. The Jane (París, Francia.)

24. Septime (Antwerp, Bélgica)

25. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

26. Tim Raue (Berlín)

27. Hof van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

28. Le Clarence (París, Francia)

29. Hubertus, San Cassiano, Italia)

30. Florilége (Tokio, Japón)

31. Arpège (París, Francia)

32. Mayta (Lima, Perú)

33. Atomix (New York, Estados Unidos)

34. Hisa Franko (Kobarid)

35. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

36. Odette (Singapur)

37. Fyn (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

38. Jordnaer (Copenhague, Dinamarca)

39. Sorn (Bangkok)

40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemania)

41. La Cime (Osaka, Japòn) Alleno)

42. Quique Dacosta (Dénia, España)

43. Boragó (Santiago de Chile, Chile)

44. Le Bernardin (Nueva York, EE UU)

45. Narisawa (Tokio, Japón)

46. Belcanto (Lisboa, Portugal)

47. Oteque, (Rio de Janeiro, Brasil)

48. Leo (Bogotá, Colombia)

49. Ikoyi /Londres, Reino Unido)

50. Singlethread (Healdsburg, Estados Unidos)