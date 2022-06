Las reservas aéreas para viajar a España en julio y agosto se disparan hasta los 20 millones

Pese a la invasión de Rusia en Ucrania y pese a la inflación desbocada en todo el mundo, el Ejecutivo ha lanzado esta mañana un mensaje de optimismo sobre la próxima temporada alta. “Asistimos al regreso del turista internacional, ya que en julio y agosto habremos recuperado el 92% de los que llegaron antes de la pandemia, y además vamos a seguir contando con el turista nacional, que incluso realizará más viajes que en 2019”, recalcó Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo durante la rueda de prensa para presentar las previsiones de llegadas de viajeros extranjeros. En su opinión se ha pasado en dos años “de una pandemia inimaginable a recuperar nueve de cada diez reservas internacionales”, con lo que resaltó la resiliencia de la industria turística. “Pero todavía no estamos en la recuperación plena”.

Los datos, extraídos por la consultora ForwardKeys, recalcan que a 23 de junio las reservas de plazas para viajar en avión en España se situaban en 20 millones, lo que supone el 92% de los asientos reservados en el mismo período de 2019. “Las reservas solo están un 8% por debajo. Canarias y Baleares están por encima, con dos destinos (Menorca y Fuerteventura), en el que las reservas ya se sitúan un 19% y un 17% por encima de los niveles precrisis”, apuntó Juan Antonio Gómez, jefe de inteligencia de mercado de ForwardKeys. En el otro lado aparecen Barcelona y Madrid, los dos destinos con una recuperación más lenta, ya que todavía se sitúan un 17% y un 16% por debajo de las cifras de 2019. La razón fundamental es la ausencia de turismo de largo radio, bien por la falta de conectividad en destinos como EE UU o por la ausencia de los grandes destinos del sudeste asiático, especialmente China, muy afectados por la pandemia todavía.

Por mercados de origen, el estudio muestra la recuperación sin ambages de Reino Unido, que vuelve a la primera posición como emisor de viajeros, con 5 millones de reservas, el 25% del total. Gómez, sin embargo, destacó el fuerte crecimiento experimentado por las reservas de los Países Nórdicos, que les sitúan entre las tres naciones con mejor evolución comparando 2019 y 2022, con Suecia a la cabeza, con un alza del 79%, seguida de Dinamarca (46%) y Noruega (33%). Entre los mayores mercados emisores, Alemania aparece con un alza del 22%, Reino Unido con un incremento del 5% y Francia con un 1% más.

Las reservas no se han visto afectadas por el espectacular crecimiento de los precios en España, con un dato adelantado de inflación para junio que sitúa el avance en el 10,2%. “La gran demanda está desactivando cualquier impacto negativo de la inflación y solo la caída del largo radio evita crecimientos mayores”, recalcó Gómez. Por su parte, el secretario de estado de Turismo remarcó que ninguno de los indicadores que manejan anticipan una corrección de esa tendencia de las reservas al alza. “Se está produciendo una tensión inflacionista en la energía que se está trasladando al resto de la cadena de valor y no me parece que el turismo sea responsable de lo que está sucediendo”, precisó Valdés.