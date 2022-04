La logística avisa de nuevos desabastecimientos por el colapso en Shanghái

Volumen de tráfico. El puerto de Shanghái es el de mayor tráfico del mundo. El año pasado resgistró un volumen de más de 47 millones de contenedores. De ahí que cualquier distorsión en su funcionamiento impacte en el comercio y la producción de todas las economías mundiales. Los expertos consideran que en la actualidad está operando al 25% de su capacidad, como consecuencia de las duras restricciones impuestas por el Gobierno chino para frenar el enésimo brote de covid.

Ajustes en la producción. Empresas como Volkswagen ya han admitido tener que moderar su producción ante la imposibilidad de sacarla del puerto chino. Pero el problema no es solo de salida. También de entrada. Shanghái recibe materias primas relevantes como níquel o aluminio. Si no llega el flujo que debería, no se procesa la materia para poder crear el producto final.