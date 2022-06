Los inversores descuentan una subida agresiva de tipos y los bonos suben a máximos de 2014

Los inversores se dejan llevar por los nervios y no dudan en apretar el botón de venta. Aunque las pérdidas están siendo la tendencia imperante tanto en la renta fija como en la renta variable, es el que mercado de deuda el que más acusa las tensiones. Las expectativas de que los bancos centrales aceleren la normalización monetaria prolongan las subidas de las rentabilidades de los bonos soberanos. Ningún país escapa a la tendencia, pero vuelve a ser la periferia la que sobresale. El rendimiento del bono español a 10 años suma 13 puntos básicos y se sitúa en el 2,9%, máximos de mayo de 2014. También en máximos de ocho años se sitúan la deuda alemana con vencimiento en 2032 y la italiana al mismo plazo, al rondar el 1,6% y el 3,9%, respectivamente. Más destacado es el incremento que sufre la deuda a plazos cotos, la más sensible a la subida de tipos. El bono español a dos años se aproxima al 1,5%, niveles que no se veían desde diciembre de 2013.

La semana pasada el BCE adelantó al mercado los planes de normalización monetaria y aseguró que el próximo mes de julio la zona euro dirá adiós a los tipos cero. Christine Lagarde, en sintonía con lo realizado por sus homólogos estadounidense y británico, se mantiene fiel a su compromiso de devolver la estabilidad a los precios y prevé subir los tipos en 25 puntos básicos, la primera alza de tipos en la eurozona desde 2011. Aunque la institución europea se ha comprometido a realizar una subida paulatina y diseñar un mecanismo para evitar la fragmentación del euro, los operadores del mercado van un paso más allá y descuentan dos subidas consecutivas de 50 puntos básicos para la facilidad de depósito. Según estas previsiones la tasa, que se sitúa en el -0,5% desde 2016, pasará a rondar el 0,75% en octubre.

Aunque en las últimas jornadas la zona euro ha centrado la atención, las subidas agresivas de los tipos no se limitarán al BCE. Esta semana la Reserva Federal acaparará las miradas. Una semana después de conocerse que la inflación estadounidense está lejos de tocar techo, el comité de mercado abierto de la Fed (FOMC) se reúne para actualizar las previsiones macroeconómicas y adoptar las medidas que considere oportunas para poner freno al alza de los precios. Hasta la fecha el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, se había mostrado en contra de subir los tipos en 75 puntos básicos, una idea que han venido reclamando algunos de los miembros más agresivos. Aunque el consenso del mercado sigue descontando un alza de 50 puntos básicos en la cita de este miércoles, los operadores de mercado se han apresurado a poner en precio un alza de 75 punto para julio. Más agresivos se muestran los expertos de Barclays. La entidad británica es la primera firma en predecir un aumento de tres cuartos de punto este miércoles. “Creemos que el banco central de Estados Unidos ahora tiene una buena razón para sorprender a los mercados con un aumento más agresivo de lo esperado en junio”, señala en un informe publicado el viernes.

Las proyecciones son muy inciertas, pero las simples especulaciones han servido para acelerar el alza de los rendimientos. Como en la zona euro, los plazos más cortos son los más sensibles. A la espera de que abra el mercado, el viernes el bono estadounidense a dos años se situaba por encima de la deuda a 10 años por primera vez desde abril. Que la deuda a plazos más cortos pague más que los bonos con vencimientos superiores no es normal e históricamente se consideran una señal de recesión. La preocupación de que el aumento de la inflación exija un endurecimiento más rápido de la política de la Reserva Federal ha aumentado. Si se produce esto reducirá el gasto de los consumidores y la actividad empresarial.