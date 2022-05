Aramco planea la mayor OPV del año: el debut de su división de trading

La petrolera saudí Aramco, que acaba de convertirse en la compañía más valiosa del mundo por capitalización bursátil, pretende sacar el máximo provecho del repunte del precio del petróleo que está disparando su negocio y su cotización. Planea la salida a Bolsa de su división de trading, en el que sería el mayor debut bursátil del año, según apuntan las agencias Bloomberg y Reuters.

El estado saudí, que controla el capital de Aramco, está trabajando con Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley en la colocación de Aramco Trading. La valoración de esta compañía podría llegar a superar los 30.000 millones de dólares.

La petrolera Aramco podría desprenderse del 30% del capital de su división de trading, en la que sería la mayor colocación en Bolsa a nivel mundial en lo que va de año. Hasta el momento, la mayor OPV de 2022 ha sido el estreno de la surcoreana LG Energy Solution por 10.800 millones de dólares en enero.

Las divisiones de trading son un valioso negocio para las petroleras, especialmente en un momento volátil y muy sensible para los precios del crudo como el actual. Así, varias grandes petroleras cuentan en su negocio con divisiones de trading sobre las que prefieren no ceder el control. Aramco de hecho aún está analizando la conveniencia de sacar a Bolsa Aramco Trading y todavía no habría tomado una decisión en firme, según apuntan fuentes próximas a la compañía.