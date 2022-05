CEOE baraja recomendar una subida salarial del entorno del 3,5% para este año

Los empresarios y los sindicatos rompieron la pasada semana las negociaciones para alcanzar un pacto sobre las recomendaciones salariales para el periodo 2022-2024. Por ello, cada una de las partes anunció que daría sus propios consejos a sus negociadores para la renovación de los convenios colectivos. Las primeras en anunciar sus propias propuestas serán previsiblemente las patronales CEOE-Cepyme, cuyo Comité Ejecutivo pretende aprobar mañana una recomendación general para las empresas en materia salarial. Dicha propuesta aconsejará previsiblemente un incremento de los salarios del orden del 3,5% este año según las fuentes patronales consultadas.

Y aún está por determinar si la cúpula patronal incluirá también recomendaciones para 2023 y 2024 tal y como estaba negociando con CC OO y UGT. La propuesta patronal para esos dos años era del 2,5% y 2%, respectivamente, para llegar a un incremento del 8% repartido en tres años. Si bien a última hora de hoy se barajaba la posibilidad de dar solo directrices de para el presente ejercicio.

Estas cifras no estaban muy alejadas de las propuestas de UGT y CCOO, aunque los sindicatos exigían la incorporación de una cláusula que garantizara que, además de estos incrementos de base, los trabajadores no perdieran poder adquisitivo si la inflación era superior. De hecho, el documento podría recomendar expresamente que los convenios no incluyan estas garantías.

Ambas partes calificaron esta diferencia de "insalvable" y rompieron la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que, entre otras cuestiones, debía incorporar recomendaciones generales sobre evolución de los salarios en convenio para los próximos tres años. Si bien, este acuerdo debería recoger otras muchas cuestiones que se incluyen en actualización o renovación de los convenios colectivos, muchas de ellas relacionadas con la aplicación y desarrollo de la última reforma laboral. Por ello, ni los empresarios ni los sindicatos descartaron que, cuando la inflación vuelva a estar bajo control, puedan retomar las negociaciones de este acuerdol.

Así, tras reunir este lunes a los secretarios generales de las patronales del ámbito de CEOE, este martes se reúne el Comité Ejecutivo para dar luz verde a la propuesta definitiva que, según las fuentes consultadas por Servimedia, no se alejará mucho de la propuesta que ya defendió en la negociación con los sindicatos.

Dicho planteamiento, además, recomendará no indexar la evolución de los salarios al Índice de Precios al Consumo (IPC). Precisamente, esta postura ha sido defendida públicamente por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien cree que eso podría convertir en "estructural" los niveles actuales de inflación.

En marzo, la subida de precios se situó en el 9,8% y en abril, según el dato adelantado de IPC, la inflación fue del 8,4%. Ambas cifras no se registraban en España desde 1985.