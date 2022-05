La indemnización por despido en energía y banca multiplica por 15 la de la hostelería

En 2020 se registraron en España 479.181 despidos que fueron realizados por un total de 229.647 empresas. En estas extinciones se pagó una indemnización media de 8.965 euros por cada despido. Así lo indica la última publicación de la estadística de despidos y su coste realizada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que refleja una detallada radiografía de los despidos y sus compensaciones legales. Según estos datos, el número total de despidos no coincide con el de trabajadores afectados (449.317) porque algunos fueron despedidos más de una vez en el año.

Dicho esto, lo primero que se observa en este estudio es que en 2020, el peor año de la pandemia, los despidos no se vieron especialmente afectados, ya que apenas se incrementaron en un 0,9% en ese ejercicio respecto a 2019 (con solo 4.254 extinciones más). Esto obedece con toda seguridad a que la inmensa mayoría del empleo destruido fueron contratos temporales que no se renovaron a su término y el resto, más de 3,5 millones de empleos, se quedaron solo suspendidos en los ERTE de la pandemia y no llegaron al despido, al menos en 2020.

Así, estas cifras se presentan comparables con ejercicios precedentes, y lo que si muestran es una enorme y creciente disparidad sectorial de las indemnizaciones medias por despido en función del sector de actividad. Así, por ejemplo, los dos sectores que abonan mayores indemnizaciones medias son, con diferencia, los de suministro de energía eléctrica, gas y aire condicionado y el de finanzas y seguros, con compensaciones medias a los despedidos de 35.777 euros y 33.320 euros, respectivamente. Esto supone que estos dos sectores multiplican nada menos que por 15 la indemnización media del sector que paga las compensaciones más bajas por despido: la hostelería (2.318 euros de media).

Estas grandes diferencias se producen fundamentalmente porque estas cuantías están en consonancia con las condiciones laborales del sector y el tipo de tejido productivo en el que se desarrollan (modalidad de contrato, salarios, antigüedad en la empresa, tamaños de las compañías, y niveles de rotación en el empleo). Bien es cierto que en las empresas energéticas no se produjeron muchos despidos (apenas 500), no así en el sector financiero donde rozaron los 9.000.

Estas cifras, además, recogen solo las cuantías legales oficiales que se extraen de “los despidos cuyo coste es la cantidad indemnizada exenta de tributación que consta en los registros de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Haciendas forales”, según explica Trabajo. Según dichas cuantías, un segundo grupo de sectores con indemnizaciones que duplican la media nacional, como son la industria, la gestión de residuos, la información y las comunicaciones (ver gráfico). Por el contrario, junto a la hostelería, el resto de actividades con las indemnizaciones más bajas son la agricultura, la construcción y la sanidad, donde hay más trabajo temporal y con una elevada rotación.

Los despidos en los que la empresa argumentó causas objetivas (económicas, organizativas, técnicas o de producción) imputables a la propia compañía fueron los más numerosos (el 56%), y, a la vez, los que tuvieron indemnizaciones más bajas (7.840 euros de media). Por el contrario, los despidos colectivos, que representaron el 17% del total, fueron los que se pagaron mejor (12.459 euros de media).

Dado que la antigüedad en la empresa es una de las variables que determinan la cuantía de la indemnización por despido, estos datos reflejan, como era de esperar, que las indemnizaciones más caras son las de los trabajadores que llevan dos o más años en la empresa (17.800 de media). Pero, además, los despidos de empleados que llevan más tiempo en la empresa son también los más numerosos: uno de cada tres despedidos llevaba más de 24 meses en la empresa.

Finalmente, se observa también que la brecha de género laboral se traduce, como es lógico, en estas indemnizaciones, ya que la compensación media de los hombres superó los 10.000 euros frente a los 7.500 de las mujeres.

Dónde hay más despidos

En 2020, cuatro de cada diez despidos (184.578) se produjeron en empresas de menos de diez trabajadores, seguidas de las que tenían entre 10 y 49 empleados, con casi 100.000 despidos. Por el contrario, las compañías en las que se produjeron menos extinciones fueron las medianas de mayor tamaño (de 50 a 249 trabajadores).

Sectorialmente, el comercio, con más de 81.000 despidos fue la actividad que más extinciones registró en 2020, si bien la indemnización media en estas empresas fue superior a la media nacional (10.526 euros por despido); le siguió la construcción, con 61.540 despidos y la industria manufacturera (56.094).

En términos generales, el número de despidos se ha mantenido más o menos estable y con tendencia descendente entre 2015 y 2017, durante los años centrales de la recuperación del empleo tras la crisis financiera; pero en 2018 este indicador experimentó una inflexión y el número de despidos volvió a crecer de forma que entre 2015 y 2010 se han registrado un 5% más de exitinciones laborales.

En general,