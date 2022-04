Cellnex: “Tenemos un gran conocimiento industrial de Deutsche Telekom”

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha afirmado hoy que su compañía tiene todo el interés de estar en Alemania. En un encuentro con los medios de comunicación, previo a la junta de accionistas de la empresa, y ante las preguntas sobre el interés de Cellnex en las torres de Deutsche Telekom, ha destacado que Cellnex tiene un gran conocimiento industrial de la operadora germano.

Martínez ha destacado que Deutsche Telekom no es solo Alemania, sino que también podría vender torres en otros países como Austria. El directivo ha señalado que Cellnex no descarta contar con un socio que aporte valor, y ya insistido en que la empresa no está obsesionada con Alemania, y no depende de un único país.

El ejecutivo ha defendido la fortaleza de Cellnex, que ha invertido más de 40.000 millones de euros desde su salida a Bolsa hace siete años, para posicionarse en 12 países, con más de 120.000 emplazamientos. Cellnex cuenta, igualmente, con un backlog de contratos a largo plazo de 111.000 millones de euros.

Martínez ha explicado que la compañía no tiene ahora encima de la mesa el tener que hacer una ampliación de capital para afrontar el proceso de Deutsche Telekom. No obstante, no lo ha descartado para un futuro, si se planteasen nuevas oportunidades de crecimiento. El ejecutivo ha indicado que Cellnex tiene acceso al mercado de capitales y al de deuda, añadiendo que la compañía se está financiando ahora mejor, pese a las posibles subidas de tipos, porque ahora tiene un tamaño mayor.

Con respecto a la consolidación en el sector de las telecomunicaciones, Martínez ha explicado que los contratos vinculados a las operaciones de compra que ha hecho Cellnex son a largo plazo y están securizados. El ejecutivo, no obstante, ha dicho que no tiene sentido que en un mercado como España pueda haber tres operadores de red, si finalmente se fusionan Orange y MásMóvil, y a la vez cuatro empresas de torres, American Tower, Vantage, Totem y la propia Cellnex. "A alguien no le van a salir los números", ha afirmado.