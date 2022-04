El cambio climático se consolida como idea de inversión

Gigante. El Nordea 1-Global Climate and Environment Fund es el fondo sobre cambio climático con más patrimonio. Creado en 2008 por la gestora escandinava, supera actualmente los 10.500 millones de euros y centra más de la mitad de su cartera en Estados Unidos. Entre sus principales posiciones están Republic Services Inc. (eliminación de desechos), Waste Management Inc. (gestión integral de residuos), Air Liquide SA (suministro de gases industriales), Linde PLC (gases industriales) y National Grid PLC (energía).

Advertencia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha comunicado recientemente que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del calentamiento global, están aumentando considerablemente.