Netflix debe volver a reinventarse

El Covid trajo a Netflix nuevos usuarios, pero es casi historia en sus grandes mercados. Ha informado de su primera caída en el número de suscriptores desde 2011. El resultado inmediato fue un desplome del 25% de la acción en las operaciones posteriores, una pérdida de casi 40.000 millones de dólares en valor para un título que ya había bajado un 42% este año.

Los 222 millones de suscriptores del primer trimestre habrían sido ligeramente superiores a los del periodo anterior si no fuera por las 700.000 cuentas que cerró en Rusia. Pero prevé un descenso también en el trimestre actual. No solo culpa a la desa­celeración pos-Covid, sino a factores macro, al ritmo de los cambios tecnológicos y a la competencia de Amazon y otros. Además, apunta a los que usan contraseñas de otros abonados. Calcula que hay más de 100 millones de gorrones y quiere que paguen. Eso podría mejorar los ingresos, pero molestaría a los usuarios. Reinventarse continuamente ha sido siempre un punto fuerte suyo, mas no es fácil.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías