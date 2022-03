¡Bien por Apple! Decide que no reparará algunos iPhone… y esto es bueno

Uno de los smartphones que resulta más atractivo para los ladrones son los iPhone. El motivo es claro: son unos dispositivos que pierden muy poco valor pese a estar usado, por lo que son mucho más "golosos" que los terminales que utilizan sistema operativo Android. Apple es consciente de esto, y ha tomado una medida que es de lo más positiva frente al problema que indicamos.

Hasta la fecha, la compañía de Cupertino tomaba algunas decisiones en el caso de que fuera consciente que uno de sus teléfonos era robado o, en su defecto, se había perdido. Si se tenía activada la herramienta Find My, donde se puede indicar que alguna de estas dos cosas ha ocurrido, la firma norteamericana se niega a proceder a un arreglo del dispositivo en el caso de llevarlo a las tiendas, sus tiendas oficiales. Pero, a partir de ahora, irá un paso más allá.

Lo que decido por Apple

Pues con buen criterio en nuestra opinión, si se detecta que un terminal cumple alguna de las dos condiciones que hemos indicado antes -y aunque no se tenga activada la función Find My en el iPhone, no procederá al arreglo del móvil. Por lo tanto, se reduce el atractivo de los amigos de lo ajeno a la hora de decidirse por hacerse de malas maneras con un smartphone de la compañía de la manzana mordida.

Seguro que te preguntas cómo puede saber Apple que un terminal está perdido o robado, ¿verdad? Pues se recurre al Registro de dispositivos GSMA, que es una base de datos donde los usuarios de un móvil pueden indicar que un terminal ha sido sustraído o extraviado. Para hacer esto, se tiene que suministrar el número IMEI del smartphone -que es único para cada teléfono-. De esta forma, se puede revisar si el equipo que llega para reparar una tienda del fabricante está dentro de dicho listado y, en caso de ser así, no repararlo y tomar las medidas pertinentes.

¿Cuándo comienza esta protección para los iPhone?

Pues parece que todo es inminente, ya que la fuente de la información indica que el memorando donde se indica a los trabajadores de Apple cómo proceder en el caso de encontrar un iPhone robado o perdido (y que esté mercado como tal en la base de datos de la GSMA), ya ha sido enviado. Por lo tanto, son excelentes noticias estas, debido a que es una capa más de seguridad para los que deciden comprarse uno de estos teléfonos.