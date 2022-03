Haz tu iPhone más seguro: evita que tus hijos hagan compras

De vez en cuando los iPhone acaban en las manos de los niños, ya sea de forma puntual o por heredar algún modelo antiguo que ya no sirve para los adultos. Si deseas que este dispositivo no pueda ser un foco de problemas, te contamos cómo configurarlo para que no se pueda comprar nada con él en la tienda de Apple.

Ya sea por desconocimiento o por error, a más de un padre le ha dado casi un ictus cuando ha visto la factura de su cuenta por no utilizar las restricciones que permiten los iPhone a la hora de realizar compras en la App Store. Por lo tanto, es muy importante ejecutar los pasos que vamos a indicar para que puedas dormir tranquilo, ya que los más pequeños de la casa no hará que se gaste más de lo esperado todos los meses en lo referente a los smartphones.

Lo que tienes que hacer en los iPhone

Todas las acciones las haces empleando las posibilidades que incluye el sistema operativo iOS de Apple, por lo que la fiabilidad es excelente -y, esto, también asegura que no pondrás en riesgo alguno al terminal en cuestión-. Lo que tienes que hacer es lo siguiente para establecer restricciones en las compras e, incluso, en la descarga de aplicaciones:

Lo primero que tienes que hacer es, una vez que estás en el escritorio del iPhone, accede a los Ajustes del terminal y busca la opción denominada Tiempo de uso . Lo cierto es que el lugar en el que está la funcionalidad no es precisamente el más intuitivo.

. Lo cierto es que el lugar en el que está la funcionalidad no es precisamente el más intuitivo. Aparece una nueva pantalla en la que debes localizar el apartado que se llama Restricciones de contenidos y privacidad . Es posible que se te pueda pedir un código de acceso que, en teoría, deberías conocer.

. Es posible que se te pueda pedir un código de acceso que, en teoría, deberías conocer. Hecho esto, tienes que seguir utilizando la opción Compras en iTunes y App Store que es la función que te permitirá establecer el control, frente a las compras y descargas no deseadas.

que es la función que te permitirá establecer el control, frente a las compras y descargas no deseadas. Ahora tienes que establecer el botón de control existente en la parte derecha es No permitir . Comprueba que está activo y deslizado al lado correcto.

. Comprueba que está activo y deslizado al lado correcto. Ya has terminado y no se podrá desde ese momento descargar nada desde la tienda de Apple. Evidentemente, si sigues los pasos antes indicados, el proceso es completamente reversible, lo que siempre es importante.

Pexels

Como has visto, la sencillez es realmente alta, pese a que no está esta opción en un lugar que podría ser el esperado. El caso es que en cuestión de un par de minutos puedes evitar que cualquiera de tus hijos con un iPhone te ponga en problemas por un gasto no deseado en la compra de aplicaciones u otros contenidos multimedia.