Accor anuncia la contratación de 100 personas para sus hoteles en España

Las cadenas hoteleras empiezan a mover ficha para tener todo listo para un verano que, a tenor de las reservas cerradas hasta ahora, estará muy cerca de los resultados en llegadas y gasto del 2019. Meliá, la primera hotelera de España con 372 hoteles y 45.000 empleados, anunció el pasado 9 de febrero que realizaría distintas jornadas de reclutamiento para contratar a 1.200 personas solo para sus hoteles en Baleares. Los puestos ofrecidos se centraban en el área de recepción, alimentos y bebidas, experiencia del cliente, camareros de piso, actividades, eventos o servicios técnicos en los hoteles de cinco de sus marcas: Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá, ME by Meliá, Innside by Meliá y Sol by Meliá.

Ayer le tocó el turno al gigante francés Accor, la séptima hotelera del mundo con 5.298 hoteles en 110 países, que puso fecha a una jornada de puertas abiertas en Madrid, en la que tratará de cubrir 100 vacantes para sus hoteles en España en distintos puestos, como recepción o bebidas y alimentos. Esa cita tendrá lugar el próximo lunes 28 de marzo en el hotel Ibis Styles Madrid City Las Ventas, entre las 14 y las 18 horas.

El gigante francés cuenta con un catálogo de 41 marcas diferentes. Las más conocidas en España son Ibis (económico), Mercure (segmento medio) o Sofitel (alta gama). Accor cuenta con 93 hoteles en España, de los que 71 corresponden a la marca económica Ibis, 11 a la marca Mercure y 1 a Sofitel. Los restantes once establecimientos corresponden a las marcas Fairmont (1 en Barcelona), Pullman (1 en Madrid) y Novotel (ocho hoteles)

Los datos que van trasladando turoperadores como Jet2 o TUI o aerolíneas como Ryanair o Lufthansa para la temporada alta de este año (junio a septiembre) apuntan a que dos de los destinos más beneficiados en España por la recuperación de los flujos turísticos serán Baleares y Canarias.

Los asientos en llegada a España entre Península y archipiélagos ofertados en verano de 2022 por Jet2.com serán de más de 3.3 millones, el dato más alto de la compañía en sus casi 20 años de actividad. Solo en Canarias prevé traer más de 1,2 millones de turistas británicos, lo que supondría, según sus cálculos, “un incremento muy importante de casi el 30% comparado con la misma temporada en 2019”.

Otro de los destinos más favorecidos será Baleares, con un alza del 6% en asientos ofertados. Menorca aparece en primer lugar, con un 21% más de capacidad disponible.