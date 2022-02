Meliá contratará a 1.200 trabajadores en Baleares ante la reactivación del turismo

La recuperación del turismo empieza a consolidarse, no tanto en las actuales cifras de ventas o de ocupación, si no en las expectativas de hoteles, aerolíneas o agencias de viajes para Semana Santa y el próximo verano. Meliá, la primera hotelera de España con 372 hoteles y 45.000 empleados, ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de un proceso de reclutamiento para contratar hasta 1.200 trabajadores para sus hoteles de Baleares.

La primera jornada de reclutamiento tendrá lugar mañana día 10 de febrero con el objetivo de seleccionar personal para sus hoteles en Palma de Mallorca y la segunda se producirá el día 23 en Calviá con el mism propósito. La hotelera remarca que los candidatos serán entrevistados personalmente y, además, participarán en varias dinámicas de grupo donde conocerán de cerca las oportunidades de desarrollo y crecimiento de la compañía. “También conocerán todas las ventajas de pertenecer a un grupo internacional de origen y valores familiares, con presencia en más de 40 países, y con un gran foco en la gestión de personas, su desarrollo, promoción interna y formación”, asegura en un comunicado. Todos los interesados pueden consultar las vacantes disponibles en los hoteles de Mallorca, Menorca e Ibiza en Meliá Careers, la web de empleo de la compañía.

Los puestos ofrecidos se centran en el área de recepción, alimentos y bebidas, experiencia del cliente, camareros de piso, actividades, eventos o servicios técnicos en los hoteles de cinco de sus marcas: Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá, ME by Meliá, Innside by Meliá y Sol by Meliá.