Climate Strategy suspende a las gestoras de CaixaBank, Santander y BBVA en la descarbonización de sus carteras

Los principales bancos europeos se encuentran en estos momentos inmersos en los primeros test de resistencia a los riesgos climáticos que puso en marcha el pasado 27 de enero el Banco Central Europeo. Además, las también nuevas y próximas medidas regulatorias de España y la UE sobre sostenibilidad subrayan la necesidad de que los bancos y las gestoras de activos refuercen sus estrategias climáticas.

BBVA, Banco Santander, CaixaBank y sus gestoras se han sumado a las alianzas de Glasgow Financial Alliance for Net Zero que establecen plazos y ofrecen algunas buenas prácticas para desarrollar objetivos de reducción de emisiones y planes climáticos, pero según este análisis y otros informes independientes muestran que estos compromisos aún no son lo suficientemente ambiciosos para limitar el calentamiento global a 1,5ºC. De hecho, considera que el ritmo de adaptación es "preocupante".

Un informe de la consultora Climate Strategy, especializada en la lucha contra el cambio climático, asegura, tras analizar a BBVA, Santander y CaixaBank, que los plazos que están siguiendo este trío de bancos para establecer objetivos de reducción de emisiones sectoriales “no son lo suficientemente inmediatos como para alinearse con la necesidad de impulsar la acción climática en la recuperación verde”. Mantiene que si BBVA, Santander y CaixaBank “aceleraran la velocidad de su trabajo sectorial intensivo en carbono, sus clientes contarían con más apoyo público”.

El estudio explica que, aunque los tres bancos comenzaron a trabajar antes del plazo establecido en las directrices de Net Zero Banking Alliance, en la actualidad todavía no han publicado unos planes de acción climática que incluyan todas las medidas a tomar para alcanzar sus objetivos. Afirma, en este sentido, que sería una pena que estas entidades perdieran “este liderazgo”, por lo que recomienda que aceleren sus trabajos.

La consultora critica a la entidad que preside Goitigolzarri por no publicar sus objetivos de financiación verde

El informe, así, recrimina a CaixaBank por no haber establecido unos objetivos de financiación verde en proporción a su balance y actividades (como han hecho tanto BBVA como Banco Santander) como contribución positiva a los proyectos de recuperación verde de España para 2022. Peter Sweatman, director general de Climate Strategy, declara: “Con una inyección de dinero europeo sin precedentes en la economía española, 2022 es clave para la aceleración de la acción climática de los bancos para así canalizar estos fondos hacia inversiones sostenibles y la descarbonización de sus clientes.”

Los tres bancos españoles están dando pasos positivos para alinear su estructura y órganos de gobierno con su estrategia climática. Pese a que el papel de sus consejos en sostenibilidad ha aumentado, “ninguno de los bancos ha vinculado la remuneración de los consejeros a resultados concretos y a la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, una práctica esencial para garantizar que la estrategia a largo plazo de un banco esté alineada con sus objetivos de cero emisiones netas. Además, deberían considerar someter sus planes de acción climática a la votación de los accionistas con el fin de aumentar el compromiso de estos y su propia responsabilidad climática”, señala el informe. Sobre la adopción de medidas por parte de las gestoras de activos, la consultora considera que van rezagadas respecto a sus dueños, los bancos.