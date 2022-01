La inversión en startups españolas alcanza la cifra récord de 4.300 millones en 2021

La inversión en startups españolas, incluidas las fintech, alcanzó en 2021 una cifra récord de 4.300 millones de euros, lo que casi cuadruplica (+287%) el volumen del año anterior (1.107 millones), según el Observatorio del Ecosistema de Startups de la Fundación Innovación Bankinter.



La aportación de fondos con origen extranjero se disparó hasta los 2.170 millones de euros, un 335% más que en 2020.



A lo largo de 2021 se cerraron 409 operaciones de inversión. El hecho de que el volumen de inversión haya crecido en España un 287% y las operaciones un 20% se explica por un importante crecimiento en el tamaño medio de las rondas, que pasa de 3,27 millones en 2020 a 10,5 millones en 2021 (un 221% superior), con una mediana de un millón de euros (un 25% superior).



Según los autores del estudio, uno de los elementos definitorios del 2021 fue el gran crecimiento de rondas más maduras, Serie C y Growth (con 35 operaciones en 2021 frente a seis en 2020). Estas 'scaleups' son las que más impacto en empleo y riqueza generan, y son las que más inversión internacional atraen.



El año pasado, Madrid se convirtió en destino principal de inversión en España, superando por primera vez a Barcelona (1.510 millones frente a 2.487). En cualquier caso, ambos 'hubs' crecen de forma muy relevante sobre 2020 (+212% en el caso de Barcelona, +589% en el de Madrid). Valencia sigue ocupando el tercer lugar en cuanto a volumen de inversión, seguida de País Vasco.



En cuanto a la distribución por sectores de operaciones de inversión en España, venía siendo dominada hasta ahora por el sector Movilidad y Logística (que incluye desde el 'delivery' de productos hasta los modelos de plataformas de movilidad o logística de última milla).



Sin embargo, en 2021 pasó a liderar la clasificación el sector de 'Business and Productivity' (donde se incluyen todas aquellas compañías enfocadas en prestar servicios a otras compañías, muy a menudo mediante productos SaaS).



Lo llamativo no ha sido sólo que las compañías del sector han captado 795 millones (donde desde luego ha tenido mucho peso 'Job&Talent'), sino que además ha habido 40 operaciones, lo que implica no sólo volumen sino actividad).



El sector que ocupa el segundo lugar, 'Real Estate & Proptech', supera la dependencia de unas pocas megarrondas y cierra con 689 millones captados distribuidos en 21 operaciones. Sólo es a partir de este punto donde tienen presencia los sectores más tradicionales como Movilidad y Logística, 'Fintech' e 'Insurtech' (el sector en el que más operaciones se han producido) y Software (que crece un 1.400% sobre 2020 con 350 millones de inversión captada). Destaca el importante crecimiento en peso del sector de Salud y Bienestar que, si aún no está entre los 5 principales, ha sido el segund más activo durante 2021.