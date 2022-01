Santander se suma al pago fraccionado con el lanzamiento de la financiera Zinia

Santander se suma a la tendencia del universo de 'buy now, pay later' (compra ahora, paga después) con el lanzamiento de Zinia, una plataforma de financiación al consumo con más de 63.000 puntos de venta adheridos en Europa, según ha informado la entidad.

Esta es una tendencia en la que están entrando en España nuevos actores, ya que en España esta forma de pago ha estado sin explotar hasta ahora. De hecho, solo un 3% de los pagos de compras se llevan a cabo en el país por este sistema muy utilizado, por ejemplo, en Suecia.



El servicio de pago aplazado de Zinia ofrece a los clientes la posibilidad de fraccionar el pago en cuotas sin intereses en tiendas online y físicas y acceder a ofertas y ventajas exclusivas a través de la aplicación móvil a la hora de financiar sus compras.



Para los comercios asociados, el modelo 'buy now, pay later' (BNPL) incrementa sus ventas y afianza la vinculación con sus clientes, sobre todo de aquellos con perfiles más digitales, que valoran especialmente la simplicidad y transparencia en el proceso de compra, según sostienen desde Santander.



Las operaciones realizadas pasan un "exhaustivo" control de riesgos basado en el aprendizaje por 'machine learning' (inteligencia artificial) que Openbank lleva aplicando en los últimos años a la hora de conceder préstamos a través de su plataforma tecnológica, explica la firma en un comunicado. El grupo ha puesto en valor que estas capacidades, adaptadas a los estándares regulatorios y unidas al alcance de Santander Consumer Finance, "hacen de Zinia una plataforma de última generación con unas características únicas en su mercado".



Zinia ya cuenta con más de dos millones de clientes en Alemania, donde lleva operando algunos meses. Su implantación continuará en Países Bajos para extenderse después al resto de mercados en los que Santander está presente. Su llegada a España tendrá lugar en 2022.



Santander anunció hace un año la suma de fuerzas de Openbank y Santander Consumer Finance para formar Digital Consumer Bank. El grupo ha destacado que la puesta en marcha de Zinia es "uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo Digital Consumer Bank para crear el banco digital de financiación al consumo líder de Europa".



El consejero delegado de Openbank y Santander Consumer Finance, Ezequiel Szafir, ha asegurado que la nueva plataforma "facilita y da flexibilidad a los consumidores en el proceso de compra con la confianza y seguridad de Santander".



"Estamos muy satisfechos con la expansión que está teniendo Zinia en sus primeros pasos y esperamos lograr un fuerte crecimiento hasta alcanzar una posición de liderazgo en el negocio 'buy now, pay later'", ha señalado Szafir.