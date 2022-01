Las agencias de viajes congelan los salarios a 90.000 trabajadores en 2022

El Boletín Oficial del Estado publicó el viernes el nuevo convenio colectivo de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes, que afecta a unos 90.000 trabajadores. Ese texto, que se firmó el pasado 8 de julio entre los sindicatos y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) como único representante empresarial, ha sido retocado para adaptarlo al nuevo escenario económico generado por la permanencia del virus dos años después de su irrupción.

El cambio más importante corresponde a la retribución de los trabajadores, que quedará congelada este año.”Este convenio ha sido acordado sin ningún incremento salarial. Esta decisión está motivada por la excepcional situación de vulnerabilidad que está atravesando el sector de las agencias de viajes como consecuencia de la pandemia de Covid-19 con efectos sobre la movilidad y el turismo a nivel mundial. En todo caso, las partes se comprometen a hacer un seguimiento semestral de la evolución de la actividad”, recalca. De hecho incluye una fórmula que sirve para determinar si hay reactivación económica este ejercicio y para compensar a los trabajadores en caso de que se produzca.

Para ello ha creado un indicador, tomado de la estadística de cifra de negocio que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece el nivel de facturación de las empresas del sector a partir de la suma de los índices de los doce meses. En 2019 se situó 18,6 puntos por encima de 2015, fecha que utiliza como base esta estadística. En el caso de que se superará esta cifra, las agencias de viajes se comprometen a compensar a los trabajadores “con un incremento salarial sobre el salario base y el plus de transportes y teletrabajo de los afectados, consistente en un 1 % con efectividad desde el 1 de enero de 2022”

El texto también aclara que como el INE publica sus estadísticas con un desfase temporal de tres meses, el dato de la cifra de negocio correspondiente a 2022 no se conocerá hasta abril de 2023, con lo que, en el caso de que fuera necesaria una compensación, no se liquidaría, con carácter retroactivo, hasta mayo de 2023.

Mercedes Tejero, gerente de CEAV, destaca que el convenio también regula por primera vez el teletrabajo, con una compensación conjunta, que reúne el plus de transporte y el del teletrabajo, de 115, 69 euros. Esas cantidades serán abonadas en 11 pagos de la misma cuantía, junto con los salarios o bien prorratearlo en doce pagos de 106,05 euros. “El convenio fija que ese importe no se absorbe dentro de la nónima y, por lo tanto, no se abona en las pagas extraordinarias”. El nuevo convenio también recoge el derecho a la desconexión digital, un concepto que no estaba regulada como consecuencia del uso marginal del teletrabajo.