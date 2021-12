Guerra entre el taxi y la Comunidad de Madrid por la regulación de las VTC

La calma entre el sector del taxi y el de las VTC se ha roto tras publicar la Comunidad Autónoma de Madrid el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que incluye una modificación en la Ley de Transportes para regular las VTC. “Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la CAM y el gobierno del Partido Popular incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi”, denunció ayer el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz.

Esta organización aseguró que va a pedir indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid “por los daños derivados de la modificación encubierta y sin comunicación” de la citada Ley de Transportes. En un comunicado, la FPTM añadió que, tal y como les ampara el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, pedirán 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi que hay en esta comunidad, lo que se traduce en esos 2.500 millones.

Por su parte, Aseval Madrid, la Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid, de la que forman parte empresas como Uber y Cabify, valoró ayer positivamente la decisión del gobierno autonómico de regular el sector. “Esta legislación garantizará la continuidad para operar de las licencias, además de evitar el impacto económico de la desaparición de las VTC en la región, donde el sector genera hoy más de 600 millones de euros”, señaló a CincoDías Ignacio Manzano, su presidente.

Alternativas de movilidad

Según Manzano, “gracias a esta regulación, se refuerzan las bases de la convivencia entre diversas alternativas de movilidad, se mantiene la amplia oferta para desplazarse a disposición de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y se disipa la incertidumbre para los trabajadores del sector VTC en la región”. Aseval recordó que, actualmente, más de 13.000 familias trabajan en el sector VTC en esta comunidad de manera directa e indirecta, una cifra que puede llegar a superar las 25.000 personas.

Manzano indicó que en estos momentos están analizando en detalle la regulación propuesta y las alegaciones que puedan plantearse para mejorar el texto. “En cualquier caso, con esta regulación, Madrid asume un papel de liderazgo que debería servir de ejemplo para el resto de comunidades autónomas, ofreciendo un marco de seguridad jurídica para los trabajadores y empresas que desarrollan su actividad en el sector, apostando por la creación de empleo y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo desean moverse”.

El paso dado por la Comunidad de Madrid llega apenas un mes después de que las empresas de VTC urgieran a las comunidades autónomas que iniciaran los trámites para regular el sector para evitar su desaparición en toda España. Aseval y Unauto, la otra patronal del sector, recordaron que, tras las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos, que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá del 1 de octubre de 2022, “condenando al sector a su desaparición transcurrido un periodo transitorio de cuatro años, porque la mayoría de trayectos que hacen estos vehículos son urbanos”. El mismo decreto transfirió las competencias a las comunidades autónomas para regular la actividad de las licencias VTC para, entre otras cosas, habilitarlas a seguir realizando trayectos urbanos.

El proyecto de Ley de la Comunidad de Madrid llega además pocas semanas después de la firma del primer convenio del sector de las VTC en la región. Un convenio que ha logrado el apoyo de UGT, CCOO y SLT y de Aseval y Unauto, “lo que refleja la apuesta unánime de todos los agentes por el futuro del sector madrileño de las VTC”, dijo Manzano.

Ahora queda por ver cómo se redactará finalmente la ley, una vez que sea tramitada por el parlamento autonómico, y ver qué recorrido tienen las indemnizaciones millonarias que prevén pedir los taxistas en los tribunales. “Dependerá de la redacción final, pero tal y como está ahora mismo veo complicado para el taxi solicitar indemnizaciones, porque el argumento que esgrime es que la Comunidad no tiene competencia para regular las VTC, y eso no es cierto. La competencia se la da el propio Decreto Ábalos”, señalan fuentes del sector.

Estas mismas fuentes apuntan que “tiene lógica” que el sector del taxi reclame compensaciones, no indemnizaciones, “y es posible que esté en los planes de la Comunidad de Madrid hacer algún tipo de concesiones a los taxistas para que sean más competitivos. Podrían hacerlo mediante el decreto del taxi que lo están volviendo a tramitar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo tumbara por un defecto de forma". Estas fuentes añaden que tampoco descartan algún tipo de subvención para que el sector del taxi digitalice sus emisoras o electrifique su flota. "Lo que no tiene ningún sentido es reclamar una indemnización tarifa plana, porque no es lo mismo un taxista que compró una licencia hace 10 años y le costó 200.000 euros a otro que adquirió una ayer por 90.000 o a otro que compró la licencia en el año 65 y que está hiper amortizada”.