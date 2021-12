Los videojuegos de Tesla ya no se pueden jugar con el coche en marcha, ¿qué ha ocurrido?

Prácticamente desde sus inicios, los EV de Tesla han tenido entre sus opciones de entretenimiento los videojuegos. Y tan importantes son que hace algunos meses la compañía anunció que todos sus coches introducirían una nueva generación que serían capaces de competir, en calidad, con los de algunas consolas de videojuegos. Pero mientras llegan, los más sencillitos que llevamos en la pantalla del coche son lo suficientemente interesantes como para echarnos unas partidas rápidas... ¿mientras conducimos?

Esa función, conocida como Passenger Play, se ha convertido en un problema para las autoridades de la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras) de los EE. UU. ya que acaban de vetarla con un dictamen demoledor que obliga a los de Elon Musk a tener que recular respecto de sus planes iniciales, y aplicar las mismas limitaciones que en el caso de otras apps como YouTube, Netflix, etc.

Si no estás parado no podrás jugar

Según ese organismo oficial, el caso surgió a partir de la denuncia de un particular, propietario de un Tesla Model 3, cuando descubrió que era posible jugar con algunos de los títulos que llevaba instalados (Sky Force Reloaded y Solitario) mientras circulaba a baja velocidad por un parking universitario vacío. El usuario, en declaraciones a Asociated Press afirmó que "alguien va a morir [...] Es absolutamente una locura".

Tesla quiere convertir sus coches en una consola de videojuegos. Tesla

Esta función de Tesla no es nueva y se remonta a una actualización introducida en el firmware de los coches hace justo un año, en diciembre de 2020, cuando la compañía modificó el requisito de estar detenido para iniciarlos y disfrutar de ellos. Ese Passenger Play, además, no solo cambió ese pequeño detalle, sino que en los siguientes meses engordó su lista de videojuegos disponibles con títulos como el Solitario, Sky Force Reloaded o The Battle of Polytopia: Moonrise.

Desde la propia NHTSA han declarado que “tras la apertura de una evaluación preliminar de Passenger Play [...] Tesla informó a la agencia que está cambiando la funcionalidad de esta opción. En una nueva actualización de software, Passenger Play estará bloqueado e inutilizable cuando el vehículo esté en movimiento". Además, avisan de que la agencia no dejará el asunto ahí y va a realizar un seguimiento estrecho a lo largo de los próximos meses, por lo que "mantiene conversaciones periódicas con todos los fabricantes para discutir los posibles problemas de seguridad de estos sistemas, incluida la respuesta de Tesla a nuestras preocupaciones sobre esta función".