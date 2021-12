Tesla comienza a incluir en sus coches la posibilidad de suscribirse a servicios premium

Es algo que se viene conociendo desde hace meses, cuando se supo que desde Tesla estaban buscando la forma de ampliar sus servicios premium a los que nos podríamos acoger para conseguir funcionalidades extra en nuestro coche. Y uno de los ejemplos que se pusieron fue el de la conducción autónoma, que podríamos alcanzar pagando una cantidad de dinero todos los meses.

Pues bien, desde hace algunas horas, propietarios de vehículos Tesla en EE.UU. han comenzado a reportar que en la última actualización del software de sus coches (la 2021.40.6) se esconde una función de suscripciones de pago dentro del sistema operativo. Una opción que nos abre las puertas a packs completos de nuevas prestaciones que no venían originalmente con el modelo que compramos.

Suscripción de 9,99 dólares al mes

Hay que decir que esta posibilidad de acceder a funciones extra en nuestro coche previo pago de una cantidad de dinero la hemos tenido disponible siempre a través de la aplicación móvil y, sobre todo, en la página web, pero en esta ocasión es la primera vez que ese menú, y esa transacción, podemos completarla sin salir de la pantalla del vehículo. Accediendo a la sección "Updates" y confirmando que ese pack lo queremos tener disponible.

Nuevas opciones de suscripción dentro del coche. sageDieu / TeslaMotors

Tal y como podéis ver por la imagen que tenéis justo encima, es posible adquirir una "Premium Connectivity Subscription" que incluye navegación, información del tráfico en tiempo real, mapas por satélite, vídeo y música en streaming, karaoke y navegación a través de internet por un precio de 9,99 dólares al mes. Además, para hacernos con ella, solo debemos deslizar el dedo hacia la derecha sobre el tirador azul para confirmar la compra.

Es por eso que Tesla va preparando el camino para lo que vendrá en los próximos tiempos cuando incluya dentro de esas opciones de compra ese FSD (full-self drive) que convertirá nuestro coche en un vehículo autónomo capaz de ir y venir por las carreteras de forma automática. Será en ese momento cuando desde la compañía nos permitan completar también la compra de ese servicio sin necesidad de tocar la pantalla del móvil o la del navegador web.

Eso sí, esperemos que no se vuelvan a producir incidentes como los ocurridos a principios de este mismo año cuando algunos usuarios reportaron a la compañía que se les estaba cobrando por servicios que no habían contratado. Ahora, al llegar a las pantallas de los coches, veremos si no se vuelven a producir esas compras accidentales y los propietarios de los EV no tienen que estar pendientes de cobros indebidos.