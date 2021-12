Telefónica España abre la vía a prorrogar el convenio en 2023 con subida salarial del 1%

Telefónica España y los sindicatos han mantenido hoy una nueva reunión sobre el pacto social de empleo, que incluirá un plan de bajas voluntarias (PSI). La operadora ha abierto la puerta a subidas salariales para 2023 y a prorrogar el convenio.

Según UGT, ante su exigencia de incluir en el Plan Social una prórroga del convenio, la compañía ha aceptado la propuesta y estaría dispuesta a extender la totalidad de las garantías de empleo y no movilidad forzosa, con un incremento del 1% de la masa salarial para 2023 y un plus de 300 euros. La compañía, no obstante, ha señalado que su cobro estaría condicionado al cumplimiento de objetivos, y a un acuerdo más global que incluye al PSI.

Empresa y sindicatos ya acordaron en junio pasado extender el convenio colectivo (CEV) hasta final de 2022, incluyendo una subida salarial del 1%, junto con un plus de 300 euros que se abonará en octubre del año que viene.

Además, en la reunión, la empresa ha presentado una nueva oferta para el plan de salida (PSI), que eleva el porcentaje máximo de adhesiones a un 75% en las áreas denominadas no críticas. De esta manera, el número máximo de salidas superaría los 2.750 trabajadores, frente a las cerca de 2.500 que se comunicó ayer. Según fuentes sindicales, la empresa ha dejado claro que se está en el límite se puede plantear a este colectivo y direcciones.

En cuanto a la oferta económica, se eleva el porcentaje al 63% del salario regulador para nacidos antes del 1967. Anteriormente, Telefónica ofrecía el 63% del salario regulador para los nacidos entre 1966 y 1963, y el 60% del salario regulador para los nacidos con anterioridad a 1963. El resto de las condiciones para el PSI se mantienen sin cambios.

Respuesta sindical

UGT ha señalado que su objetivo es concretar y garantizar el futuro a través de un acuerdo que las partes han convenido en llamar plan social de empleo (PSE). Según el sindicato, no puede haber PSI si no hay plan social de empleo y para que este exista, tenemos que acordar los términos de una posible prórroga del CEV. “Hemos celebrado que la empresa asuma nuestra demanda de prórroga del CEV y se muestre dispuesta a extenderlo, manteniendo así las garantías de empleo y no movilidad forzosa. Reconocemos como positiva la propuesta económica, que necesariamente deberá acompañarse de la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo”, dice el sindicato.

La centran sindical insisten que la oferta económica debe mejorarse, tanto el incremento salarial a tablas como la consolidación del plus.

Con respecto al plan de bajas, el sindicato ha reconocido los dos movimientos anunciados por la dirección, en cuanto a ampliar el porcentaje en las direcciones no críticas al 75% y sobre las rentas para los nacidos antes del 67, la agrupación en un único tramo con un 63% del salario regulador. No obstante, ha insistido en que la oferta sigue siendo insuficiente, y ha señalado que el objetivo es acercarse a la universalidad efectiva.