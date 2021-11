Cepyme y ATA en desacuerdo con el Gobierno

Tanto Cepyme como ATA rechazan la subida de las cotizaciones que plantea el Gobierno. Ambas organizaciones han mostrado su desacuerdo ante el pacto alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos para subir las cotizaciones tanto a las empresas como a los trabajadores.

Según las organizaciones, la subida de las cotizaciones supone “esquilmar mucho más” a los que están "dentro del sistema".

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha advertido de que actualmente la situación de la mesa de diálogo social sobre las pensiones es “complicada”. Según ha dicho, hay miembros del Gobierno que han afirmado que los empresarios se han levantado de la mesa, algo que ha calificado como “falso”, “jamás nos hemos levantado de la mesa, otra cosa distinta es que la negociación sea una trágala”.

En su opinión, el Gobierno no ha entendido el diálogo social. "El mundo empresarial lo que decimos es que no se está atacando realmente la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha afirmado antes de añadir que el problema del sistema de pensiones en España no es el del “0,5; 0,4 o 0,6”.

Presión fiscal

Ha recordado que hubo un primer acuerdo sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, pero que dicho factor ha resultado ser la subida de las cotizaciones. Se trata, a su juicio, de un sistema “un poco simple. Si realmente hubiéramos sabido que ese era el mecanismo, igual no habríamos estado de acuerdo", ha apuntado.

Cuerva añade que en España hay más de un 40% de paro juvenil y que su organización no ve que la sostenibilidad del sistema deba ser “esquilmar mucho más a los que estamos dentro del sistema”.

Algo similar piensa el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que advierte que existe una situación de presión fiscal “tremenda”, que se une a otros componentes como el incremento de la luz o de los carburantes, lo que hace que “no se pueda apretar más porque no hay más”.

El presidente de ATA cree que en el tema de las pensiones “se está optando por una patada adelante y mayor presión subiendo las cotizaciones", lo que supone "mayores rigideces al mercado laboral y zancadillas a la contratación".