DoorDash comienza su incursión en Europa y se dispara en bolsa

El logo de Doordash en un paquete encima de una motocicleta

Las acciones de la empresa tecnológica DoorDash, creadora de una aplicación de repartos con el mismo nombre, se han disparado hasta un 19% en las operaciones previas a la comercialización este miércoles. La subida se ha producido después que la compañía, que posee el mayor servicio de entrega de comidas en Estados Unidos, indicara que está comprando la empresa finlandesa de entrega de alimentos Wolt, por alrededor de 8.000 millones de dólares (unos 6910 millones de euros). Esta es la mayor compra de DoorDash hasta la fecha, y significa un primer paso para la expansión de la tecnológica norteamericana hacia Europa. Según un comunicado conjunto de las empresas, la transacción está valorada en aproximadamente 7000 millones de euros.

A pesar de su meteórico ascenso en los Estados Unidos, DoorDash ha tardado en expandirse internacionalmente. La primera incursión de la compañía fuera de América del Norte fue a Australia en 2019 y, más recientemente, a Japón en junio. La adquisición dará acceso a DoorDash a los 23 países donde Wolt está presente, principalmente Alemania y los países nórdicos, pero también a numerosos países de Europa del este, Israel, Azerbaiyán y Kazajstán.

“Al unir fuerzas, creemos que aceleraremos el desarrollo de nuestros productos, brindaremos un mayor enfoque a cada uno de nuestros mercados, y mejorar el valor que brindamos a los consumidores, comerciantes, así como a Dashers y mensajeros de todo el mundo”, ha afirmado Tony Xu, consejero delegado de DoorDash.

El mercado europeo es dominado por Just Eat, Deliveroo y Delivery Hero, mientras que el americano es dominado por DoorDash, Uber Eats y Glovo. En este sentido, la adquisición de Wolt por Doordash es la más reciente de una serie de fusiones en el sector de la entrega de alimentos, en el que las empresas están buscando expandirse para buscar mayor rentabilidad. El año pasado, la europea Just Eat compró la norteamericana Grubhub por 7.300 millones de dólares (unos 6.304 millones de euros), mientras que Uber Technologies Inc. adquirió Postmates Inc. por 2.650 millones de dólares (2.288 millones de euros aproximadamente).

Durante los meses de cuarentena de la pandemia, DoorDash se consolidó como la plataforma dominante en Estados Unidos, con el 57% de todas las ventas de comida a domicilio. Tan solo en el tercer trimestre de este año, sus clientes hicieron pedidos valorados en 347 millones, un aumento del 47% con respecto al año anterior.

DoorDash, que también se hizo conocida por aparecer en memes de internet, comenzó a cotizar en Bolsa en diciembre de 2019. En ese momento, su capitalización bursátil superó los 68.400 millones de dólares (unos 57.000 millones al cambio en diciembre de 2019), incluidas acciones, opciones y otro tipo de valores. Desde entonces, el valor de sus acciones ha subido un 9,72%, aunque sufrió una importante caída en mayo de este año con la progresiva reapertura de los comercios después del inicio de la vacunación.