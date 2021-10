Los inversores adelantan a octubre el alza de tipos en Europa pese a Lagarde

Los mercados no terminan de creerse el compromiso de Christine Lagarde de no tocar los tipos. Aunque la presidenta del BCE subrayó que las expectativas de los inversores no están en consonancia con las proyecciones que maneja la institución, el viernes los operadores fueron aún más lejos y adelantaron a octubre de 2022 una subida de los tipos en 20 puntos básicos, el primer alza de las tasas en más de 11 años. Este movimiento que se vio respaldado por los elevados datos de inflación de la zona euro que subió en septiembre al 4,1%, por encima del 3,7% que esperaban los expertos y la segunda vez en la historia del euro que los precios superan la barrera del 4%.

Una semana antes de que Largarde reconociera que la inflación continuará en niveles altos durante más tiempo, el mercado preveía que en octubre del próximo año el BCE elevara en 20 puntos básicos la facilidad de depósito, lo que dejaríala la horquilla de los tipos de interés en el -0,3%. El cambio en los mercados se produce en un contexto de alza de las presiones inflacionistas que ha llevado a los bancos centrales a modificar su rumbo. Hasta ahora solo el Banco de Noruega y el Banco de Brasil se habían atrevido a elevar los tipos, un camino que podría seguir en las próximas semanas el Banco de Inglaterra.

La anticipación de tipos más altos no se ha limitado a los futuros, sino que como viene siendo una tendencia en los últimos meses se ha dejado sentir un día en el mercado. Después de que Lagarde consiguiera levemente el jueves aplacar los temores, hoy las tensiones se han vuelto a reactivas y esto se ha traducido en un repunte generalizado de los rendimientos de la deuda en la zona euro. El bono de a 10 años de España repuntó al 0,6% y se sitúa muy cerca de superar los máximos del año de 0,64% registrados en mayo. La deuda de italiana al mismo plazo superó la barrera del 1,2% y tocó máximos de junio de 2020 mientras los bonos de grecia y portugal con vencimiento en 2031 ascendieron al 1,3% y 0,53% respectivamente.

Pero los ascensos no se limitaron a la deuda de los países periféricos, los considerados de mayor riesgo de la región, sino que se extendieron a otras referencias como la bono alemán a 10 años, que un día más pelea por no entrar en terreno positivo. La deuda germana se sitúa en el -0,085% y supera el máximo del año.