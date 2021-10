CaixaBank sale de Erste Group para focalizarse solo en España y Portugal

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, justificó este viernes la futura venta de la participación del 9,92% del banco en Erste Group Bank en la decisión de focalizarse en los mercados principales y abandonar entidades que no gestione. Defendió, por el contrario, su participación en Telefónica, al ser un socio estratégico.

"Nuestra salida no responde a una decisión negativa sobre el Erste, sino a una decisión más estratégica que comenzamos hace ya unos cuantos años de concentrar nuestra actividad bancaria en los mercados de Portugal y de España", explicó durante la presentación de resultados del bancoal ser cuestionado sobre la racionalidad de colocar su participación.

En la misma situación se encuentra el Banco de Fomento de Angola (BFA), pero que sigue manteniendo con "buenos resultados desde el punto de vista financiero" al no haberse dado la ocasión para ejecutarla.



En el caso de la participación en Telefónica el directivo descartó su venta, apuntando que no rige la misma estrategia al no ser entidad financiera y subrayando la "relación muy estrecha" con la operadora además en ámbitos como el crédito al consumo o el negocio de renting. "En Telefónica no hay ninguna intención de desprendernos", declaró.



La estrategia, según recordó, se adoptó hace años cuando el grupo tenía inversiones minoritarias en "buenos bancos" como Imbursa en México u otras entidades de, por ejemplo, Hong Kong.



En el caso del luso BPI se optó, en cambio, por tomar el control en lugar de salir. "Si estamos en un banco debemos gestionar y si no, no debemos estar", resumió, a la vez que se deshizo en elogios sobre Ernst.

Gortázar destacó, pese a la puesta en venta de esta participación, de Erste Group Bank. "Ha sido hasta ahora un magnífico compañero de viaje, con el que se tiene una buena relación", aunque "desde un punto de vista estratégico pensamos que lo que debemos hacer es el negocio bancario, estar allá donde podamos gestionar".



No quiso anticipar una valoración sobre si la inversión ha sido o no buena porque dependerá de las condiciones de mercado cuando se ejecute, aunque precisó que hasta la fecha "sí ha sido buena". "Los rendimientos que hemos obtenido de la inversión en Erste en este período son en positivo",

indicó y recordó que la ejecutó Criteria en su día.



Aclaró que cuando venda la participación "no tendrá impacto alguno" en un el 4,5% de la participación ya que se encuentra cubierta por contratos de permuta de acciones. El restante 5,42%, no cubierto, lo prevé enajenar cuando vea la mejor oportunidad.



En el marco de esta estrategia descartó además la posibilidad de expandirse o entrar en otros mercados con el negocio digital como hacen BBVA o Santander. "No tenemos intención", apuntó.