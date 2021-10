Galán se compromete ante Johnson a que Iberdrola invertirá 7.100 millones en eólica marina en Reino Unido

Iberdrola, a través de su filial Scottish Power, ha comprometido una inversión de 6.000 millones de libras (7.100 millones de euros) en el desarrollo del complejo eólico marino East Anglia Hub, el proyecto que concentra el mayor volumen de inversión de la compañía en el mundo y uno de los mayores proyectos eólicos marinos del mundo. En concreto, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado este compromiso este martes en el marco del 'Global Investment Summit', organizado por el primer ministro Boris Johnson, a menos de dos semanas del inicio de la COP26 en Glasgow, sede de Scottish Power y partner principal de esta cumbre.

El presidente de la energética ha confirmado que este nuevo paquete inversor -sujeto a la obtención de autorizaciones- se suma a la inversión récord de 10.000 millones de libras (11.800 millones de euros) prevista por el grupo en su plan 2020-2025, que le permitirá duplicar la capacidad de generación renovable e impulsar la descarbonización en Reino Unido.

"Este encuentro es el impulso que necesitamos para acelerar los compromisos 'Net Zero' antes de la COP26. Asimismo, apoyará el plan del Gobierno británico para potenciar la inversión en industrias 'verdes', generar empleo y crecimiento y un futuro más limpio y ecológico", ha resaltado el presidente de Iberdrola.

En este sentido, ha apuntado que la compañía está "totalmente comprometida" con el desempeño de su papel en este proceso y su inversión de 6.000 millones de libras en East Anglia Hub "se convertirá en un paso significativo para garantizar que la energía eólica marina produzca suficiente electricidad limpia para todos los hogares del Reino Unido en 2030".

11.000 millones captados

El Gobierno de Reino Unido ha captado en total 9.700 millones de dólares (11.493 millones de euros) por parte de inversores extranjeros para impulsar el crecimiento 'verde' y crear cerca de 30.000 empleos en el país, según ha informado el Ejecutivo este martes en un comunicado. El paquete recoge 18 acuerdos de inversión en sectores "vitales" como la energía de hidrógeno o eólica, así como en viviendas sostenibles y captura y almacenamiento de carbono.

"Los mayores inversores del mundo han visto el masivo potencial de Reino Unido para el crecimiento y la innovación de las industrias del futuro. Los fantásticos 9.700 millones de libras de nuevas inversiones que hemos asegurado hoy potenciarán nuestra recuperación económica, crearán miles de empleos y ayudarán e impulsar el país", ha subrayado el primer ministro del país, Boris Johnson.

La mayor inversión del paquete desglosada por Reino Unido es, precisamente, de Iberdrola,con sus 6.000 millones de libras (7.100 millones de euros) en el desarrollo del complejo eólico marino de East Anglia. "No tengo ninguna duda de que es solo el comienzo de lo que vendrá, a medida que continuamos abordando la emergencia climática, avanzamos en la transición energética y luchamos por un futuro de cero emisiones netas", ha señalado, informa EP.

El mayor desarrollo

East Anglia Hub, el mayor desarrollo eólico marino de Iberdrola y uno de los mayores proyectos de este tipo en el mundo, está integrado por tres parques eólicos frente a la costa de Suffolk: East Anglia One North, East Anglia Two y East Anglia Three. El complejo -con una capacidad instalada de más de 3.000 MW, generará energía limpia suficiente para una población equivalente de más de 2,7 millones de hogares, contribuyendo así en más del 7,5% al objetivo de 40.000 MW de potencia instalada del Reino Unido a 2030.

Su desarrollo, construcción y operación generará hasta 7.000 puestos de trabajo y respaldará significativamente la cadena de suministro renovable del Reino Unido. En la actualidad, el proyecto East Anglia Three, con una potencia instalada de 1.400 MW, ya ha obtenido la aprobación para su planificación. Asimismo, las autorizaciones sobre las solicitudes de planificación para East Anglia One North (800 MW) y East Anglia Two (900 MW) están siendo analizadas por la Secretaría de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del país. Sujeto al resultado de estas consideraciones, se prevé que la construcción de East Anglia Hub se inicie en 2023 y se complete en 2026.