Mutuactivos lanza otro fondo de capital riesgo para sus mejores clientes

Mutuactivos, el brazo inversor del grupo Mutua Madrileña, mantiene su apuesta por los activos alternativos. La entidad ha cerrado un acuerdo con la firma Embarcadero Private Equity para poder comercializar entre sus clientes con más patrimonio un fondo de capital riesgo que gestiona Pantheon Ventures. Hace un año ya lanzó otro fondo de inversiones alternativas con MCH.

Tradicionalmente, Mutuactivos había centrado su oferta en fondos de inversión, fundamentalmente de bonos. En la última década, la gestora ha ampliado su catálogo de fondos de Bolsa y, recientemente, ha comenzado a distribuir fondos alternativos.

Los fondos de capital riesgo, como el Embarcadero Pantheon Co-inversión Global FCR, invierten en compañías que no cotizan en Bolsa, lo que implica mayor la necesidad de mantener más tiempo las inversiones hasta que cristalicen. En este caso, el horizonte de inversión es de ocho años.

El formato elegido en este fondo es de coinversión: los gestores buscan otras firmas de capital riesgo con las que coinvertir en compañías, y así diversificar riesgos. La cartera objetivo tendrá unos 65 valores.

530 millones de captaciones netas en fondos El negocio de la gestión de activos es una de las prioridades que se ha marcado el grupo Mutua Madrileña en su plan estratégico. En lo que va de año, su gestora Mutuactivos ha captado 530 millones de euros en fondos de inversión, convirtiéndose en la entidad no bancaria con mayor nivel de suscripciones. La principal vía para potenciar la venta de fondos ha sido la contratación de asesores. La entidad ya dispone de 38 personas en Madrid y 20 en delegaciones por toda España encargadas de ofrecer consejos financieros a los clientes interesados. Además, Mutua ha comprado en los últimos años participaciones en otras gestoras boutique, como la catalana EDM, la bilbaína Orienta Capital y la madrileña Alantra Wealth Management.

El importe mínimo para poder invertir en este nuevo producto es de 150.000 euros. La tasa interna de retorno que se espera para la inversión estará entre el 7% y el 8% anual. De acuerdo con los cálculos de Mutuactivos, a partir del tercer año los inversores que participen ya estarán ganando dinero.

Los asesores patrimoniales de Mutua están recomendado a sus clientes con mayor patrimonio que destinen entre un 10% y un 15% de sus activos financieros a fondos alternativos, ante la escasa rentabilidad que ofrecen los fondos de renta fija.



Una categoría en auge

La principal característica de estos productos es que no están abiertos a cualquier inversor (suelen requerir unos ciertos conocimientos financieros), que el dinero no se puede recuperar en cualquier momento (hay una serie de ventanas de liquidez a lo largo del año) y que invierten en activos que no son bonos y acciones, sino empresas no cotizadas, deuda privada, instrumentos de cobertura...

El fondo Embarcadero Pantheon Co-inversión Global FCR empezará a comercializarse en Mutuactivos a partir del mes de noviembre. Con el producto lanzado en octubre de 2020, con MCH, la firma captó 30 millones de euros. En ese caso, estaba centrado en capital riesgo e infraestructuras. Y, en una segunda fase, también se incluyó inversión en activos inmobiliarios. MCH está asesorado en las inversiones en capital riesgo por la firma Alpinvest.

En el fondo de Embarcadero, que ya está invertido, predominan las compañías de programas informáticos y ciberseguridad, empresas del sector salud, y grupos industriales. El 60% son de tamaño pequeño y mediano.