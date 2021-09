Autorizadas dos operaciones de concentración fruto de la fusión de CaixaBank

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado dos operaciones de concentración en los sectores de seguros y de medios de pago relacionadas con la fusión

de CaixaBank y Bankia.



Según la CNMC, una de las operaciones hace referencia a la adquisición, por parte de CaixaBank, del control exclusivo de Bankia Mapfre Vida (BMV), sobre la que ya tenía control conjunto.



La otra atañe al cambio del control sobre el negocio de TPV (terminal punto de venta) de Bankia, de manera que CaixaBank pasa de ostentar el control exclusivo a hacerlo conjuntamente con Global Payments a través de la 'joint venture' Comercia, que es la encargada de gestionar todos

los TPV del banco de origen catalán.



La CNMC autorizó el pasado 7 de septiembre en primera fase y sin compromisos la operación del sector seguros, al considerar que no supone una amenaza para la competencia efectiva en los mercados, ya que "CaixaBank pasa a controlar en exclusiva una sociedad que ya controlaba conjuntamente con carácter previo a la operación, por lo que no afectará a la estructura

competitiva de ningún mercado".



"No es probable que la fusión plantee riesgos para el funcionamiento competitivo de los mercados de producción y distribución de seguros", sostiene la CNMC.



Este organismo recuerda que el acuerdo entre Mapfre y Bankia ya contemplaba la posibilidad de que Mapfre pudiera resolver los contratos mediante el ejercicio de una opción de venta de sus participaciones en la sociedad, por lo que tras la efectividad de la fusión entre CaixaBank y Bankia,

en marzo de 2021 la aseguradora comunicó su decisión de ejercitar esta opción de venta, pasando así CaixaBank a tener control exclusivo sobre la misma.



En cuanto a la operación del sector de medios de pago, la CNMC señala que el 21 de septiembre la autorizó también en primera fase y sin compromisos, de manera que CaixaBank y Comercia pasarían a controlar el negocio de TPV de Bankia.



La CNMC señala que el mercado relevante de esta operación es el mercado nacional de TPV, el único donde Comercia está presente.



Tampoco esta operación "supone una amenaza para la competencia efectiva", apunta este organismo, ya que "la estructura del mercado se mantiene inalterada como consecuencia de la operación".



La presencia de Global Payments en el mercado afectado de TPV se canaliza exclusivamente a través de Comercia, que está controlada conjuntamente por Global Payments y CaixaBank.



Además, la modificación de la estructura de la oferta derivada de esta operación ya fue analizada en el marco de la fusión CaixaBank-Bankia y se concluyó entonces que no supondría una amenaza para la competencia en el sector.