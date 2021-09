CaixaBank sube un 43% la comisión de las cuentas a los clientes de Bankia sin vinculación

Los clientes de Bankia están recibiendo un aluvión de cartas con condiciones de productos que cambiarán debido a la fusión con CaixaBank. La política comercial de esta última es la que se impondrá a los alrededor de 7,4 millones de clientes procedentes del antiguo banco rescatado. El último documento especifica que los no vinculados pasarán a pagar una comisión anual de 240 euros, un 43% más que la que abonaban en Bankia.

Uno de los cambios es que la tarjeta de débito dejará de ser gratuita, para todos los clientes sin excepción, también para los que cumplan los requisitos de vinculación que pide CaixaBank, como publicó CincoDías el pasado 31 de agosto. En su lugar, tendrán derecho a un plástico de crédito, aunque con características similares a los de una tarjeta de débito. Unos días después de esa comunicación, los antiguos usuarios de Bankia han recibido otra en la que se les explican los cambios en las condiciones de las cuentas, que entrarán en vigor el próximo 12 de noviembre.

Una de las novedades para los clientes que no estén vinculados bajo las condiciones del programa de CaixaBank, denominado Día a Día, estará en las comisiones de administración y mantenimiento. El cliente deberá abonar 60 euros al trimestre en caso de no cumplir con ninguna de las condiciones de la entidad que pilota como consejero delegado Gonzalo Gortázar. Es decir, 240 euros al año, más los eventuales gastos en otros servicios, como transferencias o ingresos de cheques. En Bankia, el precio de la cuenta era de 14 euros al mes, 168 euros al año, si no se honraban las exigencias del programa Por ser tú.

CaixaBank elevó el precio de las cuentas para los clientes no vinculados en febrero del año pasado. Es la entidad que más cobra por disponer de una cuenta corriente para los clientes no cuenten con otros productos. También es cierto que el banco rebaja o elimina esas comisiones de manera sencilla, incluso con más facilidad que Bankia.

Las posibilidades que ofrece para no tener que pagar esos 240 euros al año son varias. Domiciliar una nómina igual o superior a los 600 euros al mes, una pensión de 300 euros o más o disponer de productos –fondos de inversión seguros de ahorro y planes de pensiones– por más de 20.000 euros. Si se cumple alguna de esas condiciones, el coste trimestral baja a 15 euros trimestrales (60 euros al año).

En caso de que el cliente, además de cumplir uno de los requisitos anteriores, realice tres pagos con cualquier tarjeta de CaixaBank o haya recibido tres o más recibos domiciliados y pagados en la cuenta –eso sí, no pueden ser de entidades vinculadas al grupo, como Adelas o VidaCaixa)– no pagará ni un euro anual de comisiones de mantenimiento ni de administración, ni tampoco por transferencias o cobro de cheques (esto último, si se realizan a través del autoservicio).

Los clientes de Bankia no vinculados, para ahorrarse los 168 euros al año, debían cumplir con requisitos más exigentes. Primero, ingresar una nómina de 700 euros o más, una pensión de 250 euros o más o una prestación por desempleo de 400 euros o más. Segundo, disponer 30.000 euros en fondos de inversión, unit linked, seguros de ahorro o planes de pensiones o contar con un seguro de riesgo (por ejemplo, de coche o vivienda) por al menos 135 euros al año o realizar al menos dos compras al mes con una tarjeta Bankia. Si el cliente solo cumplía el requisito de los ingresos, la factura anual quedaba reducida a 72 euros.

También quedaban exonerados de cualquier comisión los clientes que contaran con al menos 40.000 euros en productos de ahorro como los mencionados, tuvieran menos de 18 años o tuvieran entre 18 y 25 años y hubieran activado el servicio de correspondencia de banca digital.