Naturgy sugiere que IFM pague una prima si quiere dos consejeros

El consejo de administración de Naturgy carga contra la opa de IFM sobre la energética. Si bien considera que los 22,07 euros ofrecidos por el fondo australiano es un precio “razonable” con el sector en la picota tras el decreto para reducir la factura de la luz, la cúpula de la gasista ha puesto el foco sobre las políticas de Gobierno corporativo que pretende introducir IFM. Y, en concreto, su pretensión de reclamar dos miembros en el consejo, algo para lo que la compañía sugiere que debiera pagar una prima superior.

El consejo de Naturgy, capitaneado por Francisco Reynés, se reunió entre el jueves y el viernes para dirimir su opinión sobre la oferta presentada por IFM. Lo hizo en medio de la tormenta desencadenada por el decreto del Gobierno para abaratar la factura de la luz, que, entre otras medidas, detrae beneficios de las eléctricas y limita los llamados beneficios caídos del cielo y el precio del gas. Y constreñido por el calendario que marca la ley de opas, que obligaba al consejo a pronunciarse antes del domingo.

Este órgano ha calificado la oferta como “no solicitada y no negociada con la compañía”. Y el punto más controvertido que ha encontrado ha sido el Gobierno corporativo. IFM ya ha anunciado que reclamará dos consejeros una vez termine la opa, manteniendo las actuales proporciones del órgano. Esto, según afirma Naturgy, obligará que la compañía reduzca el número de consejeros independientes por debajo de los estándares de la CNMV, que pide al menos un 50%, recorta el peso de los mismos en la toma de decisiones y hace inviable cumplir la norma de que estos sean mayoría en la comisión de auditoría. También afea que en el folleto no se comprometa a quedarse al margen del cese de consejeros independientes y avisa al fondo de que “cualquier cambio relevante en el gobierno corporativo” corresponde al consejo de administración y a la junta de accionistas y no “únicamente a la voluntad de un accionista que aspirando a ser relevante, no ha lanzado una oferta de control”.

En definitiva, Naturgy considera que la entrada en el consejo con dos representantes dará a IFM “una posición de influencia significativa que justificaría el pago de una prima”. Y apunta a que IFM “no ha explicado” si incluye esta prima en los 22,07 euros ofrecidos.

Y la compañía incluye otro matiz. Recuerda que el fondo ha declarado que lanzar una opa sobre Naturgy a 22,07 es “una atractiva oportunidad de inversión”. “Cabe suponer que, a dicho precio, aspira a obtener una rentabilidad atractiva en línea con la que exige generalmente a sus inversiones”, comenta la compañía.

Es decir, el consejo de Naturgy no rechaza el precio ofertado por IFM –que además está considerado como “justo” por su asesor, Citi– en plena tormenta bursátil sobre el sector y después de las medidas tomadas por el Gobierno para tratar de abaratar la factura de la luz, como detraer 2.600 millones de los ingresos de las eléctricas o limitar el precio del gas y de los llamados beneficios caídos del cielo. Lo califica como “razonable”, pero introduce importantes salvaguardas.

La primera es que considera que no es lo suficientemente alto como para la posición de control e influencia que ostentará IFM si alcanza los dos consejeros. La segunda es que los seis consejeros con acciones de la compañía (Ramón Adell, Enrique Alcántara, Francisco Belil, Isabel Estapé, Francisco Reynés y Pedro Sainz de Baranda) han rechazado acudir a la opa al precio ofertado. El consejo también ha rechazado acudir a la opa con el 0,98% de autocartera, que corresponde con un plan de incentivos a 30 directivos.

IFM ha respondido al informe del consejo de Naturgy, el que dice ha acogido con “satisfacción”. Y defiende el precio ofertado “no sólo como razonable”, sino apunta también a que es “una gran oportunidad para los accionistas” y un “precio atractivo”.

El consejo lanza otros dos avisos. El primero que si la aceptación supera el 22,69% que se marca IFM como máximo se verán forzados a un prorrateo y no podrán vender todas sus acciones. El segundo la reducida liquidez que, como resultado de la opa, puede tener el valor en Bolsa, aunque el fondo se ha comprometido a no apoyar la salida